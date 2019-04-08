"Заслужила": Эммануил Виторган впервые высказался о Собчак

Советский и российский актер Эммануил Виторган впервые прокомментировал развод его сына Максима с журналисткой Ксенией Собчак. Об этом пишет StarHit.ru.
Артист прежде всего подчеркнул, что он не держит зла на бывшую невестку. Эммануил Гедеонович желает Ксении счастья, а также искренне благодарит за внука Платона.
В конце 2018 года появились первые слухи о разладе звездной пары Виторгана и Собчак, а также о якобы романе Ксении с режиссером Богомоловым.
После нескольких скандалов, в начале весны супруги подтвердили о своей расставании.
Комментариев по поводу расставания родные пары не давали, но вот Эммануил Виторган решил высказаться по этому поводу.
"Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина.
Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", - подчеркнул он.
Артист знал Собчак еще ребенком. Он дружил с ее отцом. Даже сейчас после разлада в семье сына, он всегда рад видеть внука и Ксению в гостях.