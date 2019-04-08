Пн, 8.04.2019
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"Заслужила": Эммануил Виторган впервые высказался о Собчак

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Эммануил Виторган

ФОТО: Evgeny Biyatov/Sputnik/Scanpix

Советский и российский актер Эммануил Виторган впервые прокомментировал развод его сына Максима с журналисткой Ксенией Собчак. Об этом пишет StarHit.ru.

Артист прежде всего подчеркнул, что он не держит зла на бывшую невестку. Эммануил Гедеонович желает Ксении счастья, а также искренне благодарит за внука Платона. 

В конце 2018 года появились первые слухи о разладе звездной пары Виторгана и Собчак, а также о якобы романе Ксении с режиссером Богомоловым.

После нескольких скандалов, в начале весны супруги подтвердили о своей расставании. 

Ксения Собчак и Максим Виторган

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Комментариев по поводу расставания родные пары не давали, но вот Эммануил Виторган решил высказаться по этому поводу.

"Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина.

Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", - подчеркнул он.  

Артист знал Собчак еще ребенком. Он дружил с ее отцом. Даже сейчас после разлада в семье сына, он всегда рад видеть внука и Ксению в гостях. 

Ранее Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: SCANPIX

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