Фото: Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет

Пара уже не скрывалась от объективов фотографов, и конечно привлекала к себе внимание окружающих.

Кроме того, на церемонии в Большом театре были такие кинозвезды как Джон Траволта и Хелен Миррен.

Ранее в Instagram-сторис Ксения разместила фото, где показала, что посетила репетицию бывшего мужа Максима Виторгана вместе с сыном Платоном.

Напомним, в конце прошлого года СМИ стали активно обсуждать предполагаемый роман между Константином Богомоловым и Ксенией Собчак.

Драка между Богомоловым и Виторганом, которая произошла 21 января, а также последующий скандал, только еще больше увеличили слухи о расставании звезд.

8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили о своем разрыве. Они подчеркнули, что останутся близкими людьми и не имеют к друг другу претензий.

Ранее Собчак обменялась колкостями с бывшей женой Богомолова.