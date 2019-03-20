Ср, 20.03.2019
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Фото: Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: https://www.instagram.com/konbog75/xenia_sobchak коллаж Русский TVNET

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов накануне впервые вместе вышли в свет. Это произошло на музыкальной премии Bravo в области классической музыки. 

Пара уже не скрывалась от объективов фотографов, и конечно привлекала к себе внимание окружающих.

Кроме того, на церемонии в Большом театре были такие кинозвезды как Джон Траволта и Хелен Миррен. 

Ранее в Instagram-сторис Ксения разместила фото, где показала, что посетила репетицию бывшего мужа Максима Виторгана вместе с сыном Платоном. 

Напомним, в конце прошлого года СМИ стали активно обсуждать предполагаемый роман между Константином Богомоловым и Ксенией Собчак. 

Драка между Богомоловым и Виторганом, которая произошла 21 января, а также последующий скандал, только еще больше увеличили слухи о расставании звезд. 

8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган официально объявили о своем разрыве. Они  подчеркнули, что останутся близкими людьми и не имеют к друг другу претензий. 

Ранее Собчак обменялась колкостями с бывшей женой Богомолова.

Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе на вручении музыкальной премии Bravo

ФОТО: EPA/SERGEI CHIRIKOV

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