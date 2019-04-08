Кирилл Серебренников отпущен из-под домашнего ареста

Суд освободил режиссера, но заменил меру пресечения на подписку о невыезде.

Из-под домашнего ареста также были освобождены другие фигуранты по делу "Седьмой студии" - Юрий Итин и Софья Апфельбаум.

Напомним, Серебренников находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года.

Ему вместе с другими обвиняемыми (главой департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором "Седьмой студии" Юрием Итиным, продюсером Алексеем Малобродским и бухгалтером Ниной Масляевой)

инкриминируется хищение 133 миллионов рублей (примерно 1 млн 768 тыс. евро), выделенных Минкультом на реализацию проекта "Платформа".