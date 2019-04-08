Кирилл Серебренников отпущен из-под домашнего ареста

Московский городской суд освободил режиссера и руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Об этом сообщает Gazeta.ру со ссылкой на РИА "Новости".
Суд освободил режиссера, но заменил меру пресечения на подписку о невыезде.
Из-под домашнего ареста также были освобождены другие фигуранты по делу "Седьмой студии" - Юрий Итин и Софья Апфельбаум.
Напомним, Серебренников находился под домашним арестом с 23 августа 2017 года.
Ему вместе с другими обвиняемыми (главой департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором "Седьмой студии" Юрием Итиным, продюсером Алексеем Малобродским и бухгалтером Ниной Масляевой)
инкриминируется хищение 133 миллионов рублей (примерно 1 млн 768 тыс. евро), выделенных Минкультом на реализацию проекта "Платформа".
В свою очередь, руководитель "Гоголь-центра" предположил, что пропавшие деньги присвоил министр культуры РФ Владимир Мединский.