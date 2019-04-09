В Сеть попало видео с репетиции шоу Аллы Пугачевой

На данный момент сама Примадонна занята постоянными репетициями,

Поклонники ждали этот концерт 10 лет. Ему уделено особое внимание, фанаты хотят узнать детали мероприятия, но сама звезда не спешит раскрывать все карты. Окружение певицы также уверяет, что Пугачева готовится основательно и постоянно репетирует.

В Сеть попали фрагменты с репетиции, где можно заметить некоторые детали того, что будет твориться на сцене. Но через сутки кадры были удалены.

Из видео было понятно, что это будет театральное шоу со спецэффектами. На сцене была расположены барная стойка, столы, стулья, а также фонари и множество светотехники.

Было видно как Алла Пугачева поет "Пустите мой кораблик, господа", а вокруг нее танцуют люди с мобильными телефонами в руках. Сама звезда тоже танцует в такт музыке.

На втором видео исполнительница уже репетировала новую песню.

Стоит подчеркнуть, что скорее всего юбилейный вечер - это будет мюзикл. Алла Борисовная исполнит свои самые известные композиции, а также новые хиты, которые она выпускала в последние годы.