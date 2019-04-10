"Я не музыкант": Дельфин признался в воровстве сэмплов

На вопрос ведущего об очевидном сходстве, артист засмеялся и ответил, что это вышло совершенно случайно.

"Я к сожалению, или к счастью, никогда не слышал этой группы. Не знаю. Может ребята слышали и такое сыграли", - ответил исполнитель.

Дельфин считает, что это похоже, но это не было каким-то сознательным выбором. Он подчеркивает, что это интересно, если артист делает какие-то отсылки или "пасхалки" в своих работах, но в "520" такого не было.

"Я в раннем творчестве использовал много чужих сэмплов. Просто грубо брал, воровал и резал-сэмплировал. Это связано с тем, что я сам не музыкант.

Во-вторых, у меня не было тех людей, которые могли воспроизвести ту музыку, которая была мне нужна", - признался исполнитель.

музыкант Дельфин ФОТО: Пресс-фото/ скриншот из видео





Дельфин объяснил, что он не исполняет старые композиции, так как он уже совсем другой человек - не тот, кем он был тогда, когда сочинял эти песни. Тоже самое было с треком "Я люблю людей".

Исполнитель также выразил мнение, что сейчас в современном хип-хопе больше "про деньги", а раньше было о совместном времяпровождении и дружбе.

Напомним, 23 марта артист выступил в Риге.