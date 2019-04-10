Ср, 10.04.2019
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"Я не музыкант": Дельфин признался в воровстве сэмплов
Видео

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Дельфин

ФОТО: скриншот видео

9 апреля на YouTube канале "Говорящие головы" вышло интервью с российским артистом Дельфином (наст. имя - Андрей Лысиков). В разговоре артист объяснил сходство проигрыша их композиции "520" и песни System Of A Down. 

На вопрос ведущего об очевидном сходстве, артист засмеялся и ответил, что это вышло совершенно случайно. 

"Я к сожалению, или к счастью, никогда не слышал этой группы. Не знаю. Может ребята слышали и такое сыграли", - ответил исполнитель. 

Дельфин считает, что это похоже, но это не было каким-то сознательным выбором. Он подчеркивает, что это интересно, если артист делает какие-то отсылки или "пасхалки" в своих работах, но в "520" такого не было. 

"Я в раннем творчестве использовал много чужих сэмплов. Просто грубо брал, воровал и резал-сэмплировал. Это связано с тем, что я сам не музыкант.

Во-вторых, у меня не было тех людей, которые могли воспроизвести ту музыку, которая была мне нужна", - признался исполнитель. 

музыкант Дельфин

ФОТО: Пресс-фото/ скриншот из видео



Дельфин объяснил, что он не исполняет старые композиции, так как он уже совсем другой человек - не тот, кем он был тогда, когда сочинял эти песни. Тоже самое было с треком "Я люблю людей".

Исполнитель также выразил мнение, что сейчас в современном хип-хопе больше "про деньги", а раньше было о совместном времяпровождении и дружбе. 

Напомним, 23 марта артист выступил в Риге. 

 Ранее артист дал большое интервью порталу Русский TVNET.

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