Новая кадастровая стоимость может применяться с 2021, а не с 2020 года

Новая кадастровая стоимость может применяться с 2021 года, а не с 2020, как планировалось ранее, сообщила сегодня на заседании подкомиссии Сейма по жилищным вопросам гендиректор Государственной земельной службы Солвита Звидриня.
Подкомиссия обсудила планируемую с 2020 года методику определения новой кадастровой стоимости. Звидриня сообщила, что обсуждается возможность внесения в закон поправок, продлевающих срок начала ее применения на один год. Методика же будет принята в этом году.
По всем этим вопросам еще идут дискуссии с участием министерств финансов и юстиции и Латвийского союза самоуправлений, то есть окончательные решения еще не приняты, подчеркнула она.
Кадастровая стоимость будет определяться как можно ближе к рыночной. В такой ситуации может быть введена специальная стоимость для использования при начислении налога на недвижимость.
Также может быть пересмотрено зонирование и сокращено количество обременений - с нынешних примерно 250 до примерно 60.
Что касается многоквартирных домов, находящихся на больших или нескольких земельных участках, может быть установлена стандартная площадь. Планируется также автоматический подсчет износа здания, рассказала Звидриня.