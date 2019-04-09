Вт, 9.04.2019
Все судебные разбирательства Ушакову будут на руку перед выборами в Европарламент, потому что каждому в этой ситуации выгодно быть жертвой. Янис Озолс, руководитель фракции НКП в Рижской думе

Новая кадастровая стоимость может применяться с 2021, а не с 2020 года

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Новая кадастровая стоимость может применяться с 2021 года, а не с 2020, как планировалось ранее, сообщила сегодня на заседании подкомиссии Сейма по жилищным вопросам гендиректор Государственной земельной службы Солвита Звидриня.

Подкомиссия обсудила планируемую с 2020 года методику определения новой кадастровой стоимости. Звидриня сообщила, что обсуждается возможность внесения в закон поправок, продлевающих срок начала ее применения на один год. Методика же будет принята в этом году.

По всем этим вопросам еще идут дискуссии с участием министерств финансов и юстиции и Латвийского союза самоуправлений, то есть окончательные решения еще не приняты, подчеркнула она.

Кадастровая стоимость будет определяться как можно ближе к рыночной. В такой ситуации может быть введена специальная стоимость для использования при начислении налога на недвижимость.

Также может быть пересмотрено зонирование и сокращено количество обременений - с нынешних примерно 250 до примерно 60.

Что касается многоквартирных домов, находящихся на больших или нескольких земельных участках, может быть установлена стандартная площадь. Планируется также автоматический подсчет износа здания, рассказала Звидриня.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ