Новая кадастровая стоимость может применяться с 2021, а не с 2020 года

Подкомиссия обсудила планируемую с 2020 года методику определения новой кадастровой стоимости. Звидриня сообщила, что обсуждается возможность внесения в закон поправок, продлевающих срок начала ее применения на один год. Методика же будет принята в этом году.

По всем этим вопросам еще идут дискуссии с участием министерств финансов и юстиции и Латвийского союза самоуправлений, то есть окончательные решения еще не приняты, подчеркнула она.

Кадастровая стоимость будет определяться как можно ближе к рыночной. В такой ситуации может быть введена специальная стоимость для использования при начислении налога на недвижимость.

Также может быть пересмотрено зонирование и сокращено количество обременений - с нынешних примерно 250 до примерно 60.