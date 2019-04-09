Вт, 9.04.2019
В последние годы Ушаков стал чаще воздерживаться от компромиссов, стал слишком самоуверенным и по-человечески более упрямым, что зачастую и создавало плохое сотрудничество. Буров более расположен к беседам. Наурис Пунтулис, руководитель фракции Visu Latvijai в РД

ВИДЕО: Запущенный девушкой топор чудом не убил ее
Не повторять!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Пользователь соцсети Instagram с ником camdhuber опубликовал в своем аккаунте видео, демонстрирующее, насколько опасны развлечения с топором. Стоит посмотреть это коротенькое, но очень поучительное видео - просто чтобы не повторять!

На кадрах видно, как, судя по всему, не обладающая необходимыми навыками  в метании предметов девушка запускает в направлении специальной доски топор, но

тот не втыкается в ее поверхность, а отскакивает и, словно бумеранг, со скоростью летит прямиком в сторону ее головы.

Только очень хорошая реакция позволила героине ролика избежать несчастного случая - она вовремя увернулась, благодаря чему не пострадала. Считай, второй раз родилась...

Читать также

Актуально

НАВЕРХ