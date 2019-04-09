ВИДЕО: Запущенный девушкой топор чудом не убил ее
Пользователь соцсети Instagram с ником camdhuber опубликовал в своем аккаунте видео, демонстрирующее, насколько опасны развлечения с топором. Стоит посмотреть это коротенькое, но очень поучительное видео - просто чтобы не повторять!
На кадрах видно, как, судя по всему, не обладающая необходимыми навыками в метании предметов девушка запускает в направлении специальной доски топор, но
тот не втыкается в ее поверхность, а отскакивает и, словно бумеранг, со скоростью летит прямиком в сторону ее головы.
Только очень хорошая реакция позволила героине ролика избежать несчастного случая - она вовремя увернулась, благодаря чему не пострадала. Считай, второй раз родилась...