Стоимость сакуры в Японии измеряется в миллиардах
В Японской культуре сакура символизирует ценность жизни и духовное обновление. Время цветения дерева в Японии также является временем "сбора урожая" в туристическом бизнесе, сообщает BBC.
Прошлогодний сезон сакуры в Японии привлёк около пяти миллионов человек. Такой приток туристов увеличил доход Японии примерно на 2,7 миллиарда долларов США.
Каждую весну проходит "Ханами" или "любование цветами". Люди проводят это время, фотографируя цветы или устраивая пикники под ними. Конечно, не обходится и без мероприятий и фестивалей в честь цветения.
Фото: Пришла весна! В мире цветут фруктовые деревья