Вт, 9.04.2019
Все изменится только тогда, когда нынешняя коалиция окажется в оппозиции. Ротация персоналий ничего не изменит. На разумный путь развития Ригу можно будет поставить только после очередных выборов. Вилнис Кирсис, "Новое Единство"

Стоимость сакуры в Японии измеряется в миллиардах
Фото

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сакура

ФОТО: Reuters/ScanPix/YURIKO NAKAO

В Японской культуре сакура символизирует ценность жизни и духовное обновление. Время цветения дерева в Японии также является временем "сбора урожая" в туристическом бизнесе, сообщает BBC.

Прошлогодний сезон сакуры в Японии привлёк около пяти миллионов человек. Такой приток туристов увеличил доход Японии примерно на 2,7 миллиарда долларов США.

Каждую весну проходит "Ханами" или "любование цветами". Люди проводят это время, фотографируя цветы или устраивая пикники под ними. Конечно, не обходится и без мероприятий и фестивалей в честь цветения. 

Фото: Пришла весна! В мире цветут фруктовые деревья

Читать также

Актуально

НАВЕРХ