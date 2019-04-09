Стоимость сакуры в Японии измеряется в миллиардах

Прошлогодний сезон сакуры в Японии привлёк около пяти миллионов человек. Такой приток туристов увеличил доход Японии примерно на 2,7 миллиарда долларов США.

Каждую весну проходит "Ханами" или "любование цветами". Люди проводят это время, фотографируя цветы или устраивая пикники под ними. Конечно, не обходится и без мероприятий и фестивалей в честь цветения.