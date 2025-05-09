Наблюдаются сбои при платежах в интернет-банке и приложении Swedbank

Он пояснил, что перебои затрагивают не всю работу интернет-банка, а только эти функции. Если намеченное действие не удастся выполнить в данный момент, Swedbank советует повторить попытку через некоторое время.

Во время таких технических сбоев количество поданных запросов на выполнение действий накапливается, что на некоторое время сказывается на скорости работы сервиса. Кропс отметил, что это означает, что сервис восстанавливается и некоторое время снова может быть эпизодически недоступен.

Swedbank является крупнейшим банком Латвии по размеру активов.