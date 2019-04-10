Новый клип Дженнифер Лопес: звезда в нарядах, которые ничего не скрывают

Трек Лопес записала с рэпером French Montana. В ролике Лопес предстает в нескольких образах: в белом костюме с рюшами и оборками, комбинезоне с глубоким декольте и ковбойской шляпе, черном платье с разрезами до талии. Она катается на карусели и танцует, в том числе на пилоне.