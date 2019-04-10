Новый клип Дженнифер Лопес: звезда в нарядах, которые ничего не скрывают

Знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес, которой, напомним, летом исполнится 50 лет (!) любит вызывающие и откровенные наряды как в жизни, так и на сцене.
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Трек Лопес записала с рэпером French Montana. В ролике Лопес предстает в нескольких образах: в белом костюме с рюшами и оборками, комбинезоне с глубоким декольте и ковбойской шляпе, черном платье с разрезами до талии. Она катается на карусели и танцует, в том числе на пилоне.
А ранее 49-летняя Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини. Она регулярно публикует в соцсетях фотографии, на которых демонстрирует свое натренированное тело, заслуживающее восхищения. Но тогда особенно взволновала фанатов.