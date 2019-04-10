Весь цвет гулял! Стиль гостей на свадьбе модельера Марка Джейкобса

Поздравить пару в этот вечер пришли многочисленные звезды мировой величины, в том числе модели Наоми Кэмпбелл, Кайя Гербер, сестры Джиджи и Белла Хадид, Кейт Мосс с дочкой, Эмили Ратажковски, Рита Ора, Кайя Гербер, Джастин Теру и другие.