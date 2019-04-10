Весь цвет гулял! Стиль гостей на свадьбе модельера Марка Джейкобса
6 апреля в Нью-Йорке отгремела грандиозная свадьба - 56-летний дизайнер Марк Джейкобс женился на своем давнем возлюбленном - бывшем манекенщике, а ныне владельце бренда по изготовлению ароматических свечей Чарли Дефранческо.
Поздравить пару в этот вечер пришли многочисленные звезды мировой величины, в том числе модели Наоми Кэмпбелл, Кайя Гербер, сестры Джиджи и Белла Хадид, Кейт Мосс с дочкой, Эмили Ратажковски, Рита Ора, Кайя Гербер, Джастин Теру и другие.
Новобрачные были одеты в костюмы от Savile Row Huntsman насыщенного изумрудного цвета. А какие наряды выбрали гости для этого торжества?
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