Представители принца Уильяма ответили на слухи о его измене Кейт Миддлтон

Кейт и Уильяма считали образцовой парой в течение семи лет, пока недавно не появились слухи об изменах принца. Злые языки говорят, что его любовница - подруга герцогини.
Кейт покорила общественность своими благородными манерами, а брак с принцем Уильямом стал образцом для подражания. Говорят, что у принца довольно ветреный характер: он мог крутить романы с несколькими девушками одновременно, из-за чего несколько лет не решался вступить в брак.
Фотогалерея: Кейт Миддлтон и принц Уильям на BAFTA Awards 2018
Внука королевы частенько замечали с новыми спутницами. Казалось, что после свадьбы все должно было поменяться. За семь лет их брака - не было поводов для слухов, но недавно они появились. Слухи гласили, что подруга герцогини Роуз Ханбери, с которой она поссорилась, завела роман с принцем. В ответ на обвинения Уильям сразу же обратился к адвокатам, чтобы подать в суд на те издания, которые распространяли информацию о его неверности. Принц полностью отрицает любые слухи, а также считает, что они подрывают его статус наследника и достойного отца семейства.
"В дополнение к тому, что это ложные спекуляции, их публикация в отношении частной жизни наших клиентов также представляет собой нарушение их частной жизни в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека", — заявили защитники принца.
Однако до сих пор неизвестно что стало настоящей причиной ссоры двух подруг, ведь девушки дружили более десяти лет.
"Известно, что Кейт и Роуз серьезно поссорились. Да, они были близки, но теперь об этом не может быть и речи", — сообщил инсайдер.