Представители принца Уильяма ответили на слухи о его измене Кейт Миддлтон

Кейт покорила общественность своими благородными манерами, а брак с принцем Уильямом стал образцом для подражания. Говорят, что у принца довольно ветреный характер: он мог крутить романы с несколькими девушками одновременно, из-за чего несколько лет не решался вступить в брак.

Внука королевы частенько замечали с новыми спутницами. Казалось, что после свадьбы все должно было поменяться. За семь лет их брака - не было поводов для слухов, но недавно они появились. Слухи гласили, что подруга герцогини Роуз Ханбери, с которой она поссорилась, завела роман с принцем. В ответ на обвинения Уильям сразу же обратился к адвокатам, чтобы подать в суд на те издания, которые распространяли информацию о его неверности. Принц полностью отрицает любые слухи, а также считает, что они подрывают его статус наследника и достойного отца семейства.