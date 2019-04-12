За попытку убийства в Дагдском крае мужчине дали почти 16 лет тюрьмы

Также мужчине назначен пробационный надзор сроком на три года, а за ношение оружия без разрешения он приговорен к лишению свободы на 90 дней.

Суд присудил также моральную компенсацию в пользу потерпевших в размере 20 тыс. евро.

Осужденный остается в тюрьме, и в срок наказания будет зачтено время, которое он уже провел под арестом.

14 апреля 2017 года Краславский участок Госполиции получил информацию о том, что в лечебное учреждение доставлены два человека с огнестрельными ранами. В тот же день по подозрению в попытке убийства был задержан мужчина 1970 г. рожд., ранее уже попадавший в поле зрения полиции.