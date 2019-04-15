Не пропустите! "Блеск 80-х" в Музее моды - с особенными экспонатами
С 15 мая 2019 года посетители Музея моды смогут увидеть новую выставку - "Блеск 80-х". Она создана в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева и посвящена яркой, изумительной моде 80-х. Среди множества прекрасных нарядов будут представлены и несколько особенно ценных экспонатов.
Сегодня уже можно сказать, что мода 80-х была последним большим ярко выраженным, узнаваемым трендом, который захватил весь мир. Впоследствии мода стала значительно более эклектичной, нацеленной на поиск индивидуального стиля. Тем интереснее обернуться назад и внимательно вглядеться в эти еще очень близкие и такие далекие годы.
80-е годы были временем экономического процветания. В странах Запада все зажиточнее становится средний класс, все больше денег тратится на статусное потребление, развиваются производство и технологии. Потребителю предлагаются персональные компьютеры, первые, пока еще очень дорогие и громоздкие, мобильные телефоны; в 1989 году была предложена идея World Wide Web, ставшая основой современного Интернета.
Женщины все увереннее чувствуют себя в бизнесе и на руководящих должностях, формируется стиль нового типа женщины - это женщина-руководитель, женщина-победительница.
Символическое событие свершилось в 1979 году: премьер-министром Великобритании впервые становится представительница слабого пола - "железная леди" Маргарет Тэтчер. Иконой стиля стала принцесса Диана, которой восхищались женщины во всем мире. На образ "сильной и стильной" женщины работали также жены руководителей мировых держав Нэнси Рейган и Раиса Горбачева.
В офисах 80-х царил стиль power dressing с характерным силуэтом перевернутой трапеции: широкие плечи, короткая, зауженная юбка, туфли на высоком каблуке, объемная прическа, вызывающий макияж и бижутерия преувеличенных размеров. В противоположность офисному костюму нарядная вечерняя одежда отвечала стилистике диско: длинные облегающие наряды из ярких, блестящих тканей.
Историк моды Александр Васильев остроумно характеризует главные особенности женской моды 80-х:
"БЛЕСК - главное слово этого десятилетия. Днем женщина успешная бизнес-леди, вечером - обольстительная и опасная хищница в сверкающих одеждах".
Узнаваемый и запоминающийся образ сильной, стильной и сексапильной леди 80-х демонстрировали культовые сериалы "Даллас" и "Династия". На моду также сильно повлиял новый канал телевидения - MTV, который начал вещание в 1981 году со слов: "Ladies and gentlemen, rock and roll!". Уличную моду 80-х характеризовало сильное влияние спортивного стиля, а также разных субкультур, например, панков.
На выставке "Блеск 80-х" будут представлены работы французских, итальянских, американских и японских дизайнеров (Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, Emanuel Ungaro, Jean-Paul Gaultier, Comme des Garçons, Versace, Issey Miyake, Azzedine Alaïa), а также примеры дерзкой и экстравагантной уличной моды.
Посетители музея смогут увидеть и новое приобретение Музея моды - два жакета из гардероба элегантной французской актрисы Катрин Денев работы ее близкого друга Ива Сен-Лорана.
Эти наряды были куплены музеем в начале этого года на Christie’s. Также на выставке будет представлен наряд 80-х из сценического гардероба Аллы Пугачевой, который она недавно подарила Фонду Александра Васильева.
Часть экспозиции будет связана с тремя годовщинами, которые отмечаются в этом году. 30 лет тому назад, в 1989 году, демонтаж Берлинской стены ознаменовал огромные изменения в мировой политике. Непосредственно с Латвией связаны другие годовщины:
в этом году исполняется 70 лет с начала работы Рижского дома моделей. И 70 лет тому назад вышел первый номер легендарного журнала "Ригас модес", который с благодарностью вспоминает целое поколение.
Рижский дом моделей, журнал "Ригас модес" и эстонский журнал "Силуэт" на долгие годы стали проводниками модных тенденций и стиля для большой страны, лишенной доступа к информации.
Выставка "Блеск 80-х" в Музее моды будет работать шесть месяцев, до конца октября 2019 года. На ней предстанут не только одежда и аксессуары, но также видео- и аудиоматериалы, фотографии, плакаты. В рамках выставки пройдут лекции, позволяющие узнать больше о моде и стиле 80-х. Сохранится и традиция Музея моды - посетители смогут примерить наряды, соответствующие стилистике выставки.
Напомним, Музей моды был открыт осенью 2016 года в Риге, на улице Грециниеку, 24. Этот частный музей создан архитектором Натальей Музычкиной в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева.
На тематических выставках и в интерактивной экспозиции музея можно увидеть наряды и аксессуары, а также проникнуться атмосферой времени и узнать больше о культуре ушедших веков.
Выставка "Блеск 80-х" является уже шестой экспозицией музея: там уже проходили выставки "Элегантность 30-х годов", "Тайны Востока. Западная мода и Китай", "Диор" и "Золотые двадцатые", до 6 мая в музее можно посмотреть выставку "1918. Роскошь свободы".
Адрес музея: Рига, улица Грециниеку 24
Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00 (с 15 мая по 30 сентября - с 11.00 до 19.00)
Стоимость билетов: 7 EUR; для групп - 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам - 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - 3 EUR за билет.