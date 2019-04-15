Не пропустите! "Блеск 80-х" в Музее моды - с особенными экспонатами

Сегодня уже можно сказать, что мода 80-х была последним большим ярко выраженным, узнаваемым трендом, который захватил весь мир. Впоследствии мода стала значительно более эклектичной, нацеленной на поиск индивидуального стиля. Тем интереснее обернуться назад и внимательно вглядеться в эти еще очень близкие и такие далекие годы.

80-е годы были временем экономического процветания. В странах Запада все зажиточнее становится средний класс, все больше денег тратится на статусное потребление, развиваются производство и технологии. Потребителю предлагаются персональные компьютеры, первые, пока еще очень дорогие и громоздкие, мобильные телефоны; в 1989 году была предложена идея World Wide Web, ставшая основой современного Интернета.

Женщины все увереннее чувствуют себя в бизнесе и на руководящих должностях, формируется стиль нового типа женщины - это женщина-руководитель, женщина-победительница.

Символическое событие свершилось в 1979 году: премьер-министром Великобритании впервые становится представительница слабого пола - "железная леди" Маргарет Тэтчер. Иконой стиля стала принцесса Диана, которой восхищались женщины во всем мире. На образ "сильной и стильной" женщины работали также жены руководителей мировых держав Нэнси Рейган и Раиса Горбачева.

ФОТО: пресс-фото

В офисах 80-х царил стиль power dressing с характерным силуэтом перевернутой трапеции: широкие плечи, короткая, зауженная юбка, туфли на высоком каблуке, объемная прическа, вызывающий макияж и бижутерия преувеличенных размеров. В противоположность офисному костюму нарядная вечерняя одежда отвечала стилистике диско: длинные облегающие наряды из ярких, блестящих тканей.

Историк моды Александр Васильев остроумно характеризует главные особенности женской моды 80-х:

"БЛЕСК - главное слово этого десятилетия. Днем женщина успешная бизнес-леди, вечером - обольстительная и опасная хищница в сверкающих одеждах".

Узнаваемый и запоминающийся образ сильной, стильной и сексапильной леди 80-х демонстрировали культовые сериалы "Даллас" и "Династия". На моду также сильно повлиял новый канал телевидения - MTV, который начал вещание в 1981 году со слов: "Ladies and gentlemen, rock and roll!". Уличную моду 80-х характеризовало сильное влияние спортивного стиля, а также разных субкультур, например, панков.

ФОТО: пресс-фото

На выставке "Блеск 80-х" будут представлены работы французских, итальянских, американских и японских дизайнеров (Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, Emanuel Ungaro, Jean-Paul Gaultier, Comme des Garçons, Versace, Issey Miyake, Azzedine Alaïa), а также примеры дерзкой и экстравагантной уличной моды.

Посетители музея смогут увидеть и новое приобретение Музея моды - два жакета из гардероба элегантной французской актрисы Катрин Денев работы ее близкого друга Ива Сен-Лорана.

Эти наряды были куплены музеем в начале этого года на Christie’s. Также на выставке будет представлен наряд 80-х из сценического гардероба Аллы Пугачевой, который она недавно подарила Фонду Александра Васильева.