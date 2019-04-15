Актер объяснил, почему фильм с Козловским "На районе" провалился

15 апреля на YouTube-канале "Говорящие Головы" вышло интервью с российским поэтом, рэпером, музыкантом, бывшим участником группы "Триада" - Нигативом (наст. имя Владимр Афанасьев). Недавно имя этого артиста вновь стало на слуху, благодаря картине "На районе", где певец сыграл одну из главных ролей вместе с Данилой Козловским.
Артист не может сказать, что о нем публика не помнит. Он отмечает, что на его концерты приходят как "олды" - те, кто помнят его работы в "Триаде", а так же молодые ребята, которые уже знают композиции периода Нигатива.
Владимир отметил, что он не гонится за модой, не занимается конъюнктурой.
Владимир Афанасьев (Нигатив)
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"Режиссер Ольга Зуева подбирала саундтреки. Почему-то на YouTube она смотрела разных русских рэперов и дошла до меня", - вспоминает исполнитель .
Владимир понимает, что у него была проблема с неумением произносить текст, переигрыванием и кривлянием.
Про работу вместе с Данилой Козловским он подчеркнул профессионализм звезды. Афанасьев также отметил невероятное терпение, которое проявлял актер.
Данила Козловский, кадр из фильма "На районе"
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"Он каждую минуту был в материале. Советовал, подсказывал", - вспоминает певец.
Владимир объяснил, что он не понял картину "На районе".
Продюсер же объяснил, что все хорошо. Если бы кино снимали про настоящих гопников, чернуху и наркотики, то просто бы не дали на это денег.
Про разгромную рецензию фильма от BadComedian исполнитель смотрит двояко. Он считает, что Евгений Баженов "перегнул палку". Тем не менее, Афанасьев согласен, что фильм "на районе" получился неудачным, но не настолько, как показал кинокритик.
BadComedian привязался к реплике и интонации. Но ее писал не рэпер. Ему она тоже показалась странной и он обратился со своим взглядом к Ольге. Зуева ему объяснила, что реплика нужна, чтобы показать, что ты не "глупый чувак и постоянно о чем-то думаешь". Певец ей предложил свою версию реплики, но ее не одобрили.
"Там я говорил так, как этого требовала Оля. Если посмотреть ее интервью, она так и говорит... Я в принципе не говорю с такими интонациями. Я не манерничаю... И это странно", - поясняет Владимир.
Афанасьев подчеркнул, что в будущем хотел бы сняться у Хлебникова, Быкова и Буслова.