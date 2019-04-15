Актер объяснил, почему фильм с Козловским "На районе" провалился

Артист не может сказать, что о нем публика не помнит. Он отмечает, что на его концерты приходят как "олды" - те, кто помнят его работы в "Триаде", а так же молодые ребята, которые уже знают композиции периода Нигатива.

Владимир отметил, что он не гонится за модой, не занимается конъюнктурой.

"Это будет очень смешно, если я завтра набью себе татуировки на лице и покрашу волосы в розовый. И старые посмеются, и молодые скажут, что за crazy дед... Это и интересно и опасно", - объяснил он.

Ведущий не смог обойти вопросы про кинокарьеру артиста. На вопрос о том, как Владимир попал в одну ленту с Данилой Козловским, певец ответил, что это произошло несколько странно.

Владимир Афанасьев (Нигатив) скриншот видео

"Режиссер Ольга Зуева подбирала саундтреки. Почему-то на YouTube она смотрела разных русских рэперов и дошла до меня", - вспоминает исполнитель .

Зуевой понравился типаж Афанасьева, так она его пригласила в фильм. Стоит отметить, что сейчас певец активно обучается в актерской школе, так как понимает разницу между игрой в клипе и игрой в кино.

"От текста зависит очень многое, от темпа, от интонации, от ударения, от пауз", - подчеркивает он.

Владимир понимает, что у него была проблема с неумением произносить текст, переигрыванием и кривлянием.

"Какую бы ты сцены не пытался играть - у тебя получалась пантомима "Вова ест лимоны". Меня за это ругали. Второй момент, что в клипе ты выражаешь свои эмоции, а в фильме - чужие. Третье - я люблю все усложнять...", - подытожил он.

Афанасьев объяснил, что он в восторге от работы на съемках. Все это было именно так, как он себе представлял.

Про работу вместе с Данилой Козловским он подчеркнул профессионализм звезды. Афанасьев также отметил невероятное терпение, которое проявлял актер.

Данила Козловский, кадр из фильма "На районе" скриншот видео

Возможно это было обусловлено тем. что режиссером картины была его девушка.

"Он каждую минуту был в материале. Советовал, подсказывал", - вспоминает певец.

Ранее Владимир и Данила не были знакомы, впервые встретились только на "Мосфильме".

Он подчеркнул, что может бы и хотел сделать что- то иначе. но ему это не позволили. Ему не ничего не нравится в этом фильме. Хотя Афанасьев объясняет, что ему вообще не нравится ничего из того, что он пока сделал в своей кинокарьере.

Владимир объяснил, что он не понял картину "На районе".

"Я изначально не понимал... Из всей съемочной компании знал продюсера... Я ему сказал, что странно. Я не видел таких гопников и обстоятельства...", - вспоминает он.

Продюсер же объяснил, что все хорошо. Если бы кино снимали про настоящих гопников, чернуху и наркотики, то просто бы не дали на это денег.

"В этом есть какая-то фишка или изюминка - наивный рассказ девушки об этих событиях... Но кроме Оли, Сергея и Дани - мало кто с этой версией согласился", - объяснил рэпер.

Про разгромную рецензию фильма от BadComedian исполнитель смотрит двояко. Он считает, что Евгений Баженов "перегнул палку". Тем не менее, Афанасьев согласен, что фильм "на районе" получился неудачным, но не настолько, как показал кинокритик.

BadComedian привязался к реплике и интонации. Но ее писал не рэпер. Ему она тоже показалась странной и он обратился со своим взглядом к Ольге. Зуева ему объяснила, что реплика нужна, чтобы показать, что ты не "глупый чувак и постоянно о чем-то думаешь". Певец ей предложил свою версию реплики, но ее не одобрили.

"Там я говорил так, как этого требовала Оля. Если посмотреть ее интервью, она так и говорит... Я в принципе не говорю с такими интонациями. Я не манерничаю... И это странно", - поясняет Владимир.

Афанасьев подчеркнул, что в будущем хотел бы сняться у Хлебникова, Быкова и Буслова.