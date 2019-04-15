Рецепт дня: блинчики на простокваше (или кефире)

Если у вас нет простокваши, можно заменить ее кефиром, йогуртом или сметаной. Но в этом случае регулируйте количество муки, так как каждый из перечисленных кисломолочных продуктов обладает разной густотой, а следовательно, возьмет разное количество муки, советует sobesednik.ru.

Ингредиенты: 0,5 л простокваши, 2 яйца, 250 г муки, 1 ч. л. соды, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, кусочек сливочного масла.

Приготовление:

1. Заранее достаньте из холодильника простоквашу и яйца, чтобы они согрелись.

2. Белки отделите от желтков. Желтки соедините с простоквашей, растопленным сливочным маслом, слегка взбейте вилкой. Всыпьте просеянную с содой, сахаром и солью муку, перемешайте.

Если у вас кефир, возможно, понадобится добавить чуть больше муки, так как кефир по консистенции жиже, чем простокваша.

3. Белки взбейте в густую пену.

4. Аккуратно, в 2–3 приема, подмешайте взбитые белки в тесто, стараясь сохранить его таким же воздушным.