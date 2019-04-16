Диана, Алиса или все же Альберт? Британцы спрогнозировали имя первенца Гарри и Меган
По мере приближения появления на свет первенца герцога и герцогини Сассекских британцы изо всех сил пытаются предсказать не только пол их будущего ребенка, но и его имя. Интересно, что большинство букмекеров уверены, что у принца Гарри и Меган Маркл родится девочка.
Букмекерское агентство The William Hill уже пару дней назад прекратило принимать ставки относительно пола будущего наследника королевской семьи, который вот-вот появится на свет. И результаты таковы: подавляющее большинство уверено, что родится девочка.
"Даже удивительно, насколько большой процент участников торгов убежден в своем выборе. Такое ощущение, что кто-то уже видел или слышал что-то о ребенке герцогов Сассекских",
- отметил представитель агентства Руперт Адамс.
За наиболее вероятное имя в списке предполагаемых тоже не было особой борьбы - 80% уверены, что девочку назовут Дианой. "Возможно, многие считают, что это искреннее и осознанное желание Гарри - дать своему ребенку имя его трагически погибшей мамы", - прокомментировал пресс-секретарь агентства.
Если родится девочка, то имя может быть:
1-е место: Диана
2-е место: Виктория
3-е место: Алиса
4-е место: Грейс
5-е место: Елизавета
А если все же родится мальчик, то его имя, возможно, будет:
1-е место: Альберт
2-е место: Артур
3-е место: Джеймс
В агентстве The William Hill не исключают также вариант, что Меган захочет назвать дочь в честь своей бабушки - Рут. И Гарри может с этим согласиться, ведь так звали и бабушку его мамы - принцессы Дианы.