"Каждый пятый носит имя Мухаммед": Собчак назвала причину трагедии в Париже

Этот снимок был сделан 29 января. В посте я еще жаловалась на экономию на подсветке и крыс. И,мол,Собянина на «них» не хватает. Сегодня НотрДама не стало. И ,конечно,потом найдут реальную причину «возгорания», но я эту причину на самом деле давно знаю. Она глобальнее чем то,кто именно бросил спичку. Моя любимая Франция стала такой страной,где бьют витрины дорогих бутиков просто потому , что они дорогие,каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы, налоги таковы ,что успешные люди просто переезжают,а уволить человека стало почти невозможным. И я абсолютно убеждена, что это как-то кармически связано с тем,что сгорел шедевр ,который всем своим видом представлял наглую роскошь, огромный вложенный труд(явно не 36 часов в неделю) ,и победу Воли Человека над миром. Я не знаю ,что построят на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый 5-й носит имя Мухаммед ,но я точно знаю,что шедевры не служат разуму ,который их недостоин. #ripnotredame

