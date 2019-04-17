Ср, 17.04.2019
У меня нет ощущения, что Дудь так уж моложе меня. Делает он вполне себе олдскульный продукт, по форме. От того, что там сидит Face и кроет всех матом, не от этого рождается cовременность. Леонид Парфенов

Шнуров написал стихи про пожар в Париже

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сергей Шнуров

ФОТО: http://instagram.com/shnurovs

Российский музыкант Сергей Шнуров на своей странице в Instgram опубликовал очередное стихотворение. Теперь его публикация была посвящена трагедии, которая произошла накануне в Париже - пожар в соборе Парижской Богоматери

Лидер группировки Ленинград подчеркнул, что это событие войдет в историю, а также обозначит перемену в этапах развития современной культуры. 

"Перформанс удался на славу, 

Как символ новой смены вех. 

Скульптуры истекали лавой 

И искры устремлялись вверх, 

С собою унося что было, 

Клубами дыма и огня.

Во второй части стихотворения автор написал:

"Ржала Истории Кобыла, 

Над тем, что всё это Фигня. 

Открылись рты и стыли души 

У общества застрял комок. 

Художник случай. Просто лучше 

Он, правда, выдумать не мог".

Возможно под "Кобылой Истории" автор имел ввиду "кобылу лорда Мортона". Это своеобразный пример в эволюции, когда были скрещены две породы лошадей - арабская и белый жеребец. Может быть, таким образом, Шнуров указал на современное мультикультурное общество, для которого пожар в соборе - "это фигня".

Пост лидера группировки Ленинград вызвал бурное обсуждение в комментариях. Кто-то поддержал мнение Ксении Собчак, а кто-то сделал акцент на расистские взгляды. Некоторые фолловеры стали приводить в примеры пожары исторических зданий в России.

На данный момент стихотворение Шнурова собрало свыше 89,9 тысяч лайков.

Галерея: Фото сгоревшего собора Парижской Богоматери изнутри

Читать также

Актуально

НАВЕРХ