Шнуров написал стихи про пожар в Париже

View this post on Instagram

Перформанс удался на славу, Как символ новой смены вех. Скульптуры истекали лавой И искры устремлялись вверх, С собою унося что было, Клубами дыма и огня. Ржала Истории Кобыла, Над тем, что всё это Фигня. Открылись рты и стыли души У общества застрял комок. Художник случай. Просто лучше Он, правда, выдумать не мог.