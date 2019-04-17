Шнуров написал стихи про пожар в Париже

Лидер группировки Ленинград подчеркнул, что это событие войдет в историю, а также обозначит перемену в этапах развития современной культуры.

"Перформанс удался на славу,

Как символ новой смены вех.

Скульптуры истекали лавой

И искры устремлялись вверх,

С собою унося что было,

Клубами дыма и огня.

Во второй части стихотворения автор написал:

"Ржала Истории Кобыла,

Над тем, что всё это Фигня.

Открылись рты и стыли души

У общества застрял комок.

Художник случай. Просто лучше

Он, правда, выдумать не мог".

Возможно под "Кобылой Истории" автор имел ввиду "кобылу лорда Мортона". Это своеобразный пример в эволюции, когда были скрещены две породы лошадей - арабская и белый жеребец. Может быть, таким образом, Шнуров указал на современное мультикультурное общество, для которого пожар в соборе - "это фигня".

Пост лидера группировки Ленинград вызвал бурное обсуждение в комментариях. Кто-то поддержал мнение Ксении Собчак, а кто-то сделал акцент на расистские взгляды. Некоторые фолловеры стали приводить в примеры пожары исторических зданий в России.

На данный момент стихотворение Шнурова собрало свыше 89,9 тысяч лайков.