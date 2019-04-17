Шнуров написал стихи про пожар в Париже

Российский музыкант Сергей Шнуров на своей странице в Instgram опубликовал очередное стихотворение. Теперь его публикация была посвящена трагедии, которая произошла накануне в Париже - пожар в соборе Парижской Богоматери.
Лидер группировки Ленинград подчеркнул, что это событие войдет в историю, а также обозначит перемену в этапах развития современной культуры.
"Перформанс удался на славу,
Как символ новой смены вех.
Скульптуры истекали лавой
И искры устремлялись вверх,
С собою унося что было,
Клубами дыма и огня.
Во второй части стихотворения автор написал:
"Ржала Истории Кобыла,
Над тем, что всё это Фигня.
Открылись рты и стыли души
У общества застрял комок.
Художник случай. Просто лучше
Он, правда, выдумать не мог".
Возможно под "Кобылой Истории" автор имел ввиду "кобылу лорда Мортона". Это своеобразный пример в эволюции, когда были скрещены две породы лошадей - арабская и белый жеребец. Может быть, таким образом, Шнуров указал на современное мультикультурное общество, для которого пожар в соборе - "это фигня".
Пост лидера группировки Ленинград вызвал бурное обсуждение в комментариях. Кто-то поддержал мнение Ксении Собчак, а кто-то сделал акцент на расистские взгляды. Некоторые фолловеры стали приводить в примеры пожары исторических зданий в России.
На данный момент стихотворение Шнурова собрало свыше 89,9 тысяч лайков.
Галерея: Фото сгоревшего собора Парижской Богоматери изнутри
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Перформанс удался на славу, Как символ новой смены вех. Скульптуры истекали лавой И искры устремлялись вверх, С собою унося что было, Клубами дыма и огня. Ржала Истории Кобыла, Над тем, что всё это Фигня. Открылись рты и стыли души У общества застрял комок. Художник случай. Просто лучше Он, правда, выдумать не мог.