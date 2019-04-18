Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Жена российского писателя и телеведущего Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала журналистам о его самочувствии. Как сообщает телеканал "360" состояние писателя удалось стабилизировать.
"Врачи никаких прогнозов не строят. Состояние стабилизировано, но стабильно тяжелое, находится в медицинском сне", - объяснила она.
Супруга Дмитрия Быкова отметила, что не сообщает диагноз мужа, так как никак не повлияет на "обороноспособность страны".
Напомним, писатель почувствовал себя плохо 16 апреля, когда летел в Уфу на лекцию. После полета его срочно направили в больницу, где перевели в нейрореанимацию. Позже Быков был введен в искусственную кому.
Дмитрий Быков - русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы и кинокритик. Является политическим мыслителем, активно оппозиционно настроен к действующей российской власти. Он также является биографом Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского. Известность ему принес совместный видеопроект с актером Михаилом Ефремовым - "Гражданин поэт" и "Господин хороший".