Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

"Врачи никаких прогнозов не строят. Состояние стабилизировано, но стабильно тяжелое, находится в медицинском сне", - объяснила она.

Супруга Дмитрия Быкова отметила, что не сообщает диагноз мужа, так как никак не повлияет на "обороноспособность страны".

Напомним, писатель почувствовал себя плохо 16 апреля, когда летел в Уфу на лекцию. После полета его срочно направили в больницу, где перевели в нейрореанимацию. Позже Быков был введен в искусственную кому.