Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы

Раньше ледяной покров у побережья мог продержаться до лета, но из-за сильных ветров этой весной, он был унесён в море. Это признак того, что лёд стал значитеьно тоньше.

Согласно словам учёных вперые за всё время наблюдения в марте температура была выше нуля несколько дней. Как сообщается в Центре исследования климата Аляски в Уткиагвике, 28 из 100 первых дней года побили все температурные рекорды.

Ученые говорят о том, что потепление связано с исчезновением льда в Беринговом и Чукотском морях. Также сообщается, что для местных жителей существует угроза, так как они должны перемещаться по ненадежному льду. Два человека уже погибли, в момент, когда их автомобили провалились в реку, и ещё трое — во время переправы в соседний посёлок.