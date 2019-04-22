Зафиксирована гибель людей от наступающей глобальной катастрофы

Весна на Аляске, которая побила все рекорды тепла унесла жизни миниму пяти человек. В марте средняя температура воздуха на севере штата была на 11 градусов выше нормы, передаёт Science Alert.
Чрезвычайно тёплая весна запустила быстрое таяние льда, который ранее был прочен для проложенных через него транспортных путей.
Раньше ледяной покров у побережья мог продержаться до лета, но из-за сильных ветров этой весной, он был унесён в море. Это признак того, что лёд стал значитеьно тоньше.
Согласно словам учёных вперые за всё время наблюдения в марте температура была выше нуля несколько дней. Как сообщается в Центре исследования климата Аляски в Уткиагвике, 28 из 100 первых дней года побили все температурные рекорды.
Ученые говорят о том, что потепление связано с исчезновением льда в Беринговом и Чукотском морях. Также сообщается, что для местных жителей существует угроза, так как они должны перемещаться по ненадежному льду. Два человека уже погибли, в момент, когда их автомобили провалились в реку, и ещё трое — во время переправы в соседний посёлок.