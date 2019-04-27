"Вы его никогда не найдете". Дело Тимоти Питцена, которого перед самоубийством спрятала мать

Ранним утром восемь лет назад мама забрала шестилетнего Тимоти Питцена из школы в пригороде Чикаго. Несколько дней они развлекались - посетили зоопарк и аквапарк. Спустя три дня женщина в гостинице свела счеты с жизнью. В предсмертной записке она написала, что с ребенком все будет в порядке, но его "никто никогда не найдет".

Недавно СМИ всколыхнула весть о том, что мальчик нашелся, но, к сожалению, эта информация оказалась ложной.

TVNET подробно разбирает одно из самых громких дел о пропавшем ребенке в США.

14 мая 2011 года в гостинице города Рокфорд было обнаружено бездыханное тело 43-летней Эми Питцен с передозировкой антигистаминными препаратами и ножевыми ранами на горле и запястьях, пишет Esquire.

Рядом с трупом лежала записка, в которой женщина извинялась за "беспорядок, который учинила", а также сообщала, что "Тимоти в безопасности с любящими людьми и его никогда не найдут".

Женщина также отправила письмо своей маме, написав: "Я забрала его [Тимоти] в безопасное место.

За ним будут хорошо присматривать, и он говорит, что любит тебя. Пожалуйста, знай, что никакие твои слова и действия не заставили бы меня изменить мое решение".

ФОТО: AFP / Scanpix

С тех пор о Тимоти не было никаких вестей.

Спустя восемь лет, 3 апреля 2019 года, полицейские штата Кентукки обнаружили мальчика, бродящего по улице города Ньюпорт. Он сообщил, что его зовут Тимоти Питцен и ему 14 лет.

Позднее ФБР выяснили, что американца, выдавшего себя за пропавшего Тимоти, на самом деле зовут Брайан Майкл Рини и ему 23 года. Он бывший заключенный, отбывший срок за кражу и вандализм.

Страх, что у нее отнимут сына

Как пишет американский портал Cincinnati, Питцены были типичной американской семьей, проживавшей в городе Орора штата Иллинойс. Якобы Эми и ее муж Джим много ссорились. Незадолго до судьбоносного события разразилась очередная ссора - Эми угрожала Джиму, что свой день рождения хочет провести с другом, а не с мужем.

Это был четвертый брак Эми. Она часто угрожала мужу, что этот брак ждет та же участь, что и предыдущие.

Она однажды уже пыталась покончить с собой и принимала антидепрессанты.

Члены семьи Питцен высказали CNN свои подозрения о том, что психическая нестабильность была связана со страхами, что в случае развода Джим лишит ее родительских прав.

Она решила, что сиротский суд не будет к ней благосклонен, принимая во внимание, что она уже однажды пыталась свести счеты с жизнью.

Еще утром 11 мая 2011 года Джим отвел сына в школу.

"Я люблю тебя, веди себя хорошо", - сказал отец и посмотрел вслед сыну, который, покачиваясь, потопал к учительнице.

Видеокамеры зафиксировали, что спустя полчаса за Тимоти пришла мать. Джим об этом узнал лишь тогда, когда пришел за сыном.

Он пытался дозвониться до жены, но на другом конце услышал лишь автоответчик. Обоих дома не было. На следующий день Эми и Тимоти были объявлены пропавшими без вести.

"Тимоти мой"

В последующие дни Эми так и не ответила на звонки мужа. Она связалась лишь с матерью, отметив, что им с Тимоти необходимы выходные и они скоро вернуться.

Она связалась и с братом, сказав: "У нас все в порядке. Тимоти мой".

К поискам подключились члены семьи Питцен и друзья. Тем временем Эми и Тимоти наслаждались "маленьким отпуском" - посетили зоопарк Брукфилда, заехали в развлекательный центр в Герни, провели там ночь, а наутро уже перебрались в город Висконсин-Делс и поселились в курортном комплексе.

Согласна видеозаписям, мальчик не выглядел напуганным - он просто игрался с машинкой.

Последний раз видеокамеры зафиксировали Тимоти утром 13 мая - в тот момент, когда они с Эми покидали курорт.

Вечером того же дня Эми была замечена в магазине в городе Рокфорд (штат Иллинойс), но уже без Тимоти. Согласно видеозаписям, в 23:15 она зашла в номер в отеле Rockford Inn.

Утром уборщица нашла ее мертвой с передозировкой антигистаминными препаратами и ножевыми ранами на горле и запястьях.

"Здесь покоится любящая мать"

На могиле Эми Питцен написано два слова "Любящая мать". Друзья и родня вспоминают, что женщина боготворила сына. Бабушка Тимоти рассказала CNN, что "она боготворила его, а он также относился к матери".

Полиция, которая реконструировала ход событий, пришла к заключению, что похищение, скорее всего, было тщательно спланировано.

Эми в предыдущие месяцы одна несколько раз отправлялась в поездки, однако следствие так и не установила их цель.

Несмотря на огромные ресурсы расследования и широкий резонанс в СМИ, в деле Тимоти Питцена до сих пор не было новостей.

Луч надежды

В 2015 году в полицию обратился житель Флориды, рассказавший, что в его районе живет некий мальчик, который похож на пропавшего Тимоти.

По словам мужчины, мальчик не посещал школу, а его родители не хотели заводить новые знакомства.

Мужчина к тому же добавил, что соседи перебрались во Флориду незадолго после того, как американские СМИ начали писать о деле пропавшего Тимати.

Несмотря на все совпадения, полиция выяснила, что этот мальчик не Тимоти.

У Тимоти всегда при себе была ID-карта, на которой было указано его имя, была фотография, а также его отпечатки пальцев. Эта карта была рядом с телом Эми в гостинице.

Отец мальчика рассказал People Magazine, что Тимоти умел позвонить в полицию.

Все эти годы Джима мучает вопрос - что могла сказать Эми мальчику, чтобы все это время он бы не пробовал связаться с отцом.

Однако все эти годы Джим не переставал верить, что его сын жив. Он не прекращает надеяться и продолжает строить домик в саду.

Такой, о котором всегда мечтал Тимоти.

23-летний самозванец

К 2019 году Тимоти должно быть 14 лет. Утром 3 апреля 2019 года к жительнице штата Кентуки подбежал молодой человек, попросив позвонить в службу спасения.

Он сказал, что его похитили и продали. Когда прибыла полиция, он сообщил, что он и есть Тимоти Питцен.

Ребенок также описал возможных похитителей: белые мужчины с телосложением культуристов, один из них высокий брюнет с татуировкой паука на шее, второй — коренастый мужчина с татуировкой змеи на руке.

Полиция объявила в розыск внедорожник Ford, на котором передвигались предполагаемые похитители.

К сожалению, вскоре раскрылось, что американца, выдавшего себя за пропавшего Тимоти, зовут Брайан Майкл Рини и ему 23 года. Он бывший заключенный, отбывший срок за кражу и вандализм.

ФОТО: AP / Scanpix

Согласно регистру мест заключенных штата, Рини 7 марта вышел из тюрьмы, в которой отсидел срок за грабеж и вандализм. Он и ранее попадал в поле зрения полиции в связи с другими нарушениями, например, за езду без водительского удостоверения, нарушение общественного порядка и воровство.

Новость о том, что Тимоти все же не найден, семья приняла тяжело - это было словно "снова пережить тот день, когда он пропал", - призналась тетя мальчика Кара Джейкобс.

Бабушка мальчика сообщила, что отец Тимоти Джеймс Пицен "снова повержен".