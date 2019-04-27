Сб, 27.04.2019
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Новый председатель правления Olainfarm поделился ближайшими задачами компании

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Лаурис Мациевскис

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В работе предприятия по производству лекарств Olainfarm фундаментальных изменений не ожидается, заявил в интервью агентству LETA новый председатель правления Olainfarm Лаурис Мациевскис.

Он добавил, что нет планов фундаментальных изменений, но есть задачи, которые должны быть выполнены.

Совет и правление Olainfarm будут совместно работать над стратегией и информируют общественность, как только эта стратегия будет принята.

По словам Мациевскиса, в 2019 году Olainfarm планирует оборот в размере 130 млн евро.

Свои задачи председатель правления видит в том, чтобы ознакомиться с финансовыми деталями, понять, чему нужно уделить дополнительное внимание, чтобы цели по обороту были достигнуты.

Мациевскис обещает обратить дополнительное внимание на производство, приведение в порядок документах на внешних рынках, разработку и регистрацию новых продуктов, каналы продаж.

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