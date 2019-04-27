Новый председатель правления Olainfarm поделился ближайшими задачами компании

В работе предприятия по производству лекарств Olainfarm фундаментальных изменений не ожидается, заявил в интервью агентству LETA новый председатель правления Olainfarm Лаурис Мациевскис.
Он добавил, что нет планов фундаментальных изменений, но есть задачи, которые должны быть выполнены.
Совет и правление Olainfarm будут совместно работать над стратегией и информируют общественность, как только эта стратегия будет принята.
По словам Мациевскиса, в 2019 году Olainfarm планирует оборот в размере 130 млн евро.
Свои задачи председатель правления видит в том, чтобы ознакомиться с финансовыми деталями, понять, чему нужно уделить дополнительное внимание, чтобы цели по обороту были достигнуты.
Мациевскис обещает обратить дополнительное внимание на производство, приведение в порядок документах на внешних рынках, разработку и регистрацию новых продуктов, каналы продаж.