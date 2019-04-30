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Нагиев оценивает возможность покинуть шоу "Голос"

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Дмитрий Нагиев

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российский популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассматривает возможность покинуть проект "Голос", если репутация канала и его самого будет поставлена под угрозу. Об это пишет Газета.Ru.

Нагиев отметил, что согласен с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом о необходимости изменить способ подсчета голосов после скандала с победой Микеллы Абрамовой. 

Напомним, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова получила 56,5% голосов зрителей.

Дмитрий Нагиев подчеркнул, что он не "третейским судья" и не может определить насколько это голосование является справедливым. Артист растерян и находится в недоумении. 

"Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах", - подытожил он.

Ранее стало известно, что результаты "Голос. Дети" проверит официальный партнер Интерпола.

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