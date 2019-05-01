Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану

Со дня на день должен появиться на свет первенец герцога и герцогини Сассекских. И пока поклонники британской монаршей семьи замерли в ожидании этого радостного события, королевский дворец делает все, чтобы обеспечить будущей маме необходимый комфорт и защиту. По информации СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.