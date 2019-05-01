Меган Маркл и принц Гарри взяты под круглосуточную охрану
Со дня на день должен появиться на свет первенец герцога и герцогини Сассекских. И пока поклонники британской монаршей семьи замерли в ожидании этого радостного события, королевский дворец делает все, чтобы обеспечить будущей маме необходимый комфорт и защиту. По информации СМИ, сейчас супруги находятся в Кенсингтонском дворце под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
Как сообщает американское издание Radar Online, в данный момент 34-летний принц Гарри и его 37-летняя супруга Меган Маркл находятся в Кенсингтонском дворце, где, как известно, проживают принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми.
Судя по всему, будущие родители планируют остаться в одной из самых скромных монарших резиденций до родов Меган, которые ожидаются в самые ближайшие дни.
В Кенсингтонском дворце беременная герцогиня Сассекская находится под защитой вооруженной охраны, благодаря чему ее не донимают папарацци, да и квалифицированное медучреждение находится неподплеку.
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Как сообщил некий анонимный источник американской прессе,
королевская семья не позволит супруге принца рожать дома, так как это может быть опасно. "Здоровье королевского ребенка на первом месте", - отметил инсайдер.
Герцогине Сассекской понадобится профессиональная медицинская помощь, поэтому, скорее всего, роды пройдут в одной из лондонских клиник.
Среди возможных вариантов значатся Портлендская больница для женщин и детей, принадлежащая американской корпорации, а также клиника Челси и Вестминстер.
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