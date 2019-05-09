Принц Гарри - первый мужчина в королевской семье, который сделал это!

Кейт Миддлтон и принц Уильям, принцесса Диана и принц Чарльз всегда соблюдали королевский протокол и представали перед общественностью с новорожденными на руках буквально через несколько часов после родов. Но это же Меган и Гарри! Они не как все...

Герцог и герцогиня Сассекские показали миру своего сына - Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора - лишь через два дня после его появления на свет. Произошло это накануне, 8 мая, в Виндзорском дворце.

Счастливые родители вышли к журналистам с первенцем, которого нес на руках папа - принц Гарри. Принц Уильям, как и его отец принц Чарльз, предоставлял эту честь молодой мамочке.

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Супруга принца Гарри к появлению на свет их первенца готовилась очень серьезно. Будучи сторонницей здорового образа жизни, всего экологически чистого и натурального, она даже изъявила желание рожать не в клинике, а в домашних условиях.

Однако мечтам о домашних родах не суждено было сбыться, и в ночь с 4 на 5 мая Меган вместе с мужем, принцем Гарри, в сопровождении службы безопасности Скотланд-Ярда отправилась в частную больницу Портленд.

Как выяснилось, роды длились долгие восемь часов, и в результате на свет появился мальчик весом 3,2 кг.

До этого все женщины королевской семьи рожали в медучреждениях. Герцогиня Кембриджская Кэтрин тоже не нарушала традицию, и ее третий ребенок появился на свет в приватном крыле Lindo Wing больницы Святой Марии, основанном еще в 1937 году. Там же родились и сыновья принцессы Дианы - принцы Уильям и Гарри.

ФОТО: AFP/SCANPIX