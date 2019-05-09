Каких женщин обходят стороной мужчины разных знаков Зодиака

Лев

Эти представители стихии Огня ищут для себя эталонную женщину во всех смыслах. Поэтому Львы не потерпят рядом неуклюжую и несимпатичную девушку, от которой не веет грациозностью и элегантностью.

Если спутница Льва не умеет держать себя в обществе, если она необразованна и ведет себя вызывающе, ей не место рядом с таким мужчиной.

Лев будет избегать девушек, которые не имеют вкуса, плохо ухаживают за собой, не умеют готовить и не способны поддерживать дома порядок. Для этих мужчин крайне важно гордиться своей женщиной, ставить ее на пьедестал, и если пьедестала она не заслуживает, не заслужит и места рядом со Львом.

Дева

Педантичные и щепетильные мужчины-Девы не потерпят рядом с собой неряшливую даму, которая спокойно воспримет хаос в доме, не станет готовить своему возлюбленному и не будет обращать достаточно внимания на свой внешний вид.

Практичные Девы не станут строить отношения с женщинами, не способными контролировать семейный бюджет, с теми, кто не знает цену деньгам и готов тратить на себя баснословные суммы.

Если представительница прекрасного пола не умеет зарабатывать, если она не способна обеспечить себя, мужчина-Дева не построит с ней гармоничную семью. Такой барышне лучше сразу сказать "нет"!

Весы

Творческие и невероятно гармоничные мужчины-Весы не станут терпеть рядом с собой неуравновешенную барышню, которая будет нарушать их спокойную и гармоничную жизнь. Если спутница Весов плохо одевается, если она не имеет чувства такта и лишена вкуса, ей с таким мужчинам не по пути.

Весы не найдут общего языка с девушкой, которая безразлична к культуре, не любит кино, театр, не посещает выставки и вообще лишена тяги к прекрасному.

Весам просто не о чем будет поговорить с такой дамой. А еще подопечные Венеры отвергают депрессивных женщин, которые постоянно что-то требуют или просят.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы не ищут легких путей, а потому им придется по нраву женщина - "крепкий орешек". Если же девушка оказывается слишком простой, слишком предсказуемой и сама готова броситься Скорпиону на шею, он бросит ее после первой же ночи.

Домоседка, грезящая стиркой и уборкой, такому мужчине явно не по душе. Не потерпит он и даму, которая будет провоцировать его, угрожая изменами или сталкивая с другими мужчинами.

Кроме того, представитель стихии Воды не сможет жить с женщиной, которая не удовлетворяет его в сексе. Поэтому дамы, которые стесняются своего тела и не готовы идти на безумные эксперименты, предлагаемые Скорпионом, лучше пусть не знакомятся с ним!

Стрелец