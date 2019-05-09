Каких женщин обходят стороной мужчины разных знаков Зодиака
Мужчины по природе своей любвеобильны. Но даже они акцентируют внимание далеко не на всех представительницах прекрасного пола. И дело тут совсем не во внешности. Просто с первых дней общения мужчина понимает, что девушка ему совершенно не подходит. Отношения с ней ни к чему хорошему не приведут и оставят скорее шрамы на душе, чем приятные воспоминания.
Откуда рождается такая уверенность, и каких женщин стараются избегать мужчины? Оказывается, у представителей различных знаков Зодиака свои представления о том, с какими дамами строить отношения, а каких нельзя подпускать к себе на километр.
Овен
Овен - один из самых избирательных мужчин. Это представитель сильного пола с ярко выраженным мужским стержнем, а потому
не потерпит рядом с собой феминистку, а также даму, которая будет слишком яростно отстаивать свою позицию, не соглашаясь с любимым мужчиной.
Постоянные споры и ссоры быстро приведут Овна к пониманию того, что ему нужна другая женщина. При этом подопечный Марса хочет видеть рядом с собой активную и самодостаточную леди, которая имеет деловую хватку.
С "блеклой амебой", которую совершенно не будет интересовать активная деятельность Овна, этому мужчине будет просто неинтересно.
Телец
Тельцы по натуре своей степенные и оседлые мужчины, которые не жалуют перемены в жизни и вообще предпочитают тихий семейный уют. Естественно, с эксцентричной и неуравновешенной барышней они долго не протянут. Какими бы ни были чувства, Телец не станет жить с истеричной особой.
Не подходят представителю стихии Земли легкомысленные и ветреные девушки, которые постоянно пропадают из дома, не умеют и не желают поддерживать в нем уют.
Бесхозяйственность ставит крест на возможности создании пары с Тельцом, а если женщина при этом еще и не умеет беречь деньги, ей даже знакомиться с таким мужчиной не стоит.
Близнецы
Контактные и беззаботные Близнецы мечтают видеть рядом с собой такую же вторую половинку, которая будет легко относиться к жизни. С депрессивной и плаксивой девушкой, у которой отсутствует чувство юмора,
Близнецам явно не по пути. Если барышня необщительная, если она не может ночи напролет общаться со своим любимым обо всем на свете, долго они не будут вместе.
Подопечный Меркурия просто разочаруется в своей подружке. Вообще главный критерий выбора для такого мужчины - с женщиной не должно быть скучно. Если барышня не соответствует данному требованию, если у нее отсутствует авантюризм и она тяжела на подъем, пусть лучше подыскивает себе такого же депрессивного партнера.
Рак
Раки в душе очень нежные и чувствительные мужчины, которых довольно легко обидеть. В этой связи им стоит держаться подальше от эгоистичных и грубых женщин, от дам, которые привыкли только требовать, ничего не давая взамен.
Если вторая половинка не любит нежности, холодна к ласкам и поцелуям Рака и сама не стремится демонстрировать свою нежность, он найдет себе другую, более податливую партнершу.
Мужчине-Раку и самому хочется заботиться о своей женщине, ведь рядом с такой барышней он ощущает себя настоящим мужчиной. Естественно независимую даму, которая начнет подавлять своего Рака, этот мужчина тут же вычеркнет из своей жизни.
Лев
Эти представители стихии Огня ищут для себя эталонную женщину во всех смыслах. Поэтому Львы не потерпят рядом неуклюжую и несимпатичную девушку, от которой не веет грациозностью и элегантностью.
Если спутница Льва не умеет держать себя в обществе, если она необразованна и ведет себя вызывающе, ей не место рядом с таким мужчиной.
Лев будет избегать девушек, которые не имеют вкуса, плохо ухаживают за собой, не умеют готовить и не способны поддерживать дома порядок. Для этих мужчин крайне важно гордиться своей женщиной, ставить ее на пьедестал, и если пьедестала она не заслуживает, не заслужит и места рядом со Львом.
Дева
Педантичные и щепетильные мужчины-Девы не потерпят рядом с собой неряшливую даму, которая спокойно воспримет хаос в доме, не станет готовить своему возлюбленному и не будет обращать достаточно внимания на свой внешний вид.
Практичные Девы не станут строить отношения с женщинами, не способными контролировать семейный бюджет, с теми, кто не знает цену деньгам и готов тратить на себя баснословные суммы.
Если представительница прекрасного пола не умеет зарабатывать, если она не способна обеспечить себя, мужчина-Дева не построит с ней гармоничную семью. Такой барышне лучше сразу сказать "нет"!
Весы
Творческие и невероятно гармоничные мужчины-Весы не станут терпеть рядом с собой неуравновешенную барышню, которая будет нарушать их спокойную и гармоничную жизнь. Если спутница Весов плохо одевается, если она не имеет чувства такта и лишена вкуса, ей с таким мужчинам не по пути.
Весы не найдут общего языка с девушкой, которая безразлична к культуре, не любит кино, театр, не посещает выставки и вообще лишена тяги к прекрасному.
Весам просто не о чем будет поговорить с такой дамой. А еще подопечные Венеры отвергают депрессивных женщин, которые постоянно что-то требуют или просят.
Скорпион
Мужчины-Скорпионы не ищут легких путей, а потому им придется по нраву женщина - "крепкий орешек". Если же девушка оказывается слишком простой, слишком предсказуемой и сама готова броситься Скорпиону на шею, он бросит ее после первой же ночи.
Домоседка, грезящая стиркой и уборкой, такому мужчине явно не по душе. Не потерпит он и даму, которая будет провоцировать его, угрожая изменами или сталкивая с другими мужчинами.
Кроме того, представитель стихии Воды не сможет жить с женщиной, которая не удовлетворяет его в сексе. Поэтому дамы, которые стесняются своего тела и не готовы идти на безумные эксперименты, предлагаемые Скорпионом, лучше пусть не знакомятся с ним!
Стрелец
Если вы "серая мышка", вам нечем удивить и шокировать окружающих и вы не заставляете оборачиваться вам вслед окружающих мужчин - значит, вам нечего делать рядом со Стрельцом.
Такие мужчины любят роковых женщин, за которых борются другие мужчины, а одинокие неуверенные в себе и никому не нужные дамы пусть достаются другим.
Если барышня не готова покидать родной дом ради того, чтобы всегда быть рядом с любимым, она не пара Стрельцу. Домоседки, в принципе, не подходят мужчинам данного знака, а если такая женщина начнет высказывать Стрельцу претензии в том, что ей некомфортно, она быстро отправится в комфортные условия, но уже без любимого мужчины.
Козерог
"Прожигательницы жизни", а также те, кто не умеет считать деньги и не желает копить их, могут даже не смотреть в сторону Козерога. Этот мужчина любит стабильных, уравновешенных и самодостаточных женщин, которые хорошо зарабатывают и могут себя обеспечить.
Беспомощную леди, которая надеется исключительно на Козерога и норовит усесться ему на шею, он отправит восвояси уже в первый месяц знакомства.
Еще один фактор, отталкивающий женщин от Козерога, - женская непредсказуемость. Если подопечный Сатурна не знает, чего ожидать от своей избранницы, он предпочтет ей другую, более простую и понятную особу.
Водолей
Вы приземленная материалистка? Вас интересуют деньги и уютный быт? Возможно, вы ищете стабильности? Тогда забудьте про Водолея! Для него ваши желания - как красная тряпка для быка! Если женщина не имеет мечты и ни к чему не стремится, она не найдет общих тем для общения со своим мужчиной.
Если она не любит философствовать, если у нее нет своего мнения по любому вопросу, о какой душевной близости с Водолеем можно говорить?
Этот мужчина исчезнет из ее жизни раньше, чем она успеет начать строить планы на совместную жизнь. Наконец, подопечный Урана никогда не станет строить отношения с женщиной, которая будет его контролировать и названивать по 300 раз в день.
Рыбы
Чувственные мужчины-Рыбы ищут в спутницах жизни нежность и заботу, а потому бесчувственные, холодные дамы сразу идут мимо.
Рыбам очень важно быть максимально открытыми друг перед другом, вместе мечтать и строить общие планы на жизнь. Скрытная девушка в эту концепцию не впишется.
Представители данного знака - настоящие романтики, они обожают удивлять своих возлюбленных романтическими поступками, стихами и серенадами под окном. И если барышня не оценит чувственных порывов подопечного Нептуна, им лучше сразу расстаться, чтобы не мучить друг друга. Наконец, Рыбы никогда не станут строить отношения с девушкой, у которой отсутствует фантазия. Это ключевой критерий выбора для Рыб.
Подготовлено по материалам Клубер.