Видео: Ушакова занялась танцами у шеста

"Карди Би, я лечу к тебе LOL", - написала Лиене.

В коротком ролике красавица предстала в прозрачном боди и черных колготках. Подписчикам можно было без труда разглядеть роскошные прелести девушки.

Ушакова также отметила, что это не так легко, как кажется на первый взгляд.

"Pole dance - это танец, цирк, легкая атлетика. Все в одном! Я не хочу девчонок пугать... Это фантастично, но это чертовски тяжело... Я очень "деревянная", а это не железо в зале тягать", - подчеркнула она.

Она выразила надежду, что возможно этим танцем начнется новый этап ее жизни.

"Надеюсь, что танец - это начало моей новой жизни. Надеюсь стать женственнее и пластичнее. Хочу улучшить осанку... У меня в планах не пируэты, но научиться такое делать - это высший класс. Держись танцпол!

Конечно, пока - это очень неловко, но я надеюсь на что-то клевое впереди... У меня получается все, что придумываю! Сердечное и личное спасибо Анете Блауа за тренировку!", - написала Лиене.