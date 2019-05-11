Сб, 11.05.2019
Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех. Поэтому лжет. И главное - власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы ей это позволяем. Сергей Доренко, журналист

"Без бюстгальтера": Экс-солистка Serebro порадовала подписчиков откровенными фото

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/serebro_fan_group_page/ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk коллаж Русский TVNET

Экс-вокалистка группы Serebro Екатерина Кищук недавно записала новый и альбом, а также выпустила свой дебютный клип. Но красавица не устает радовать поклонников новыми фотографиями. 

Недавно на Instagram-странице артистки появился очередной снимок в белой майке без бюстгальтера. 

Благодаря вспышке и ткани, можно легко определить, что певица не надела нижнее белье. 

Такое фото вызвало восторг у поклонников девушки, а за первый час публикации оно собрало 136 тысяч лайков. 

Некоторые комментаторы отметили, что фото очень "горячее" и они смогли все рассмотреть. 

Напомним, ранее Кищук снялась голой на полу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

♾💘

Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ