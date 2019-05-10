Пт, 10.05.2019
Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. Владимир Путин

Стали известны причины смерти Сергея Доренко

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Сергей Доренко

ФОТО: скриншот видео

9 мая стало известно, что после попадания в ДТП скончался российский журналист Сергей Доренко. 10 мая медики назвали официальную причину смерти - разрыв аорты. Об этом пишет Газета.ru.

Известно, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

"Аневризма грудной части аорты разорванная", - значится в заключении судебно-медицинской экспертизы после вскрытия вскрытия,

Ранее причиной смерти была названа гемотампонада, но вскрытие эту версию опровергло. 

Полиция исключила криминал в гибели журналиста.

Ранее сообщалось, что во время езды на мотоцикле Сергею Доренко стало плохо журналист потерял управление. Известно, что он пересек несколько полос и врезался в отбойник.

Врачи пытались провести реанимацию, но без результатов - Сергей Доренко скончался.

Напомним, Сергей Доренко дал большое интервью Юрию Дудю. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ