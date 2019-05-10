Стали известны причины смерти Сергея Доренко

Известно, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее причиной смерти была названа гемотампонада, но вскрытие эту версию опровергло.

Ранее сообщалось, что во время езды на мотоцикле Сергею Доренко стало плохо журналист потерял управление. Известно, что он пересек несколько полос и врезался в отбойник.