Стали известны причины смерти Сергея Доренко

9 мая стало известно, что после попадания в ДТП скончался российский журналист Сергей Доренко. 10 мая медики назвали официальную причину смерти - разрыв аорты. Об этом пишет Газета.ru.
Известно, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
"Аневризма грудной части аорты разорванная", - значится в заключении судебно-медицинской экспертизы после вскрытия вскрытия,
Ранее причиной смерти была названа гемотампонада, но вскрытие эту версию опровергло.
Полиция исключила криминал в гибели журналиста.
Ранее сообщалось, что во время езды на мотоцикле Сергею Доренко стало плохо журналист потерял управление. Известно, что он пересек несколько полос и врезался в отбойник.
Врачи пытались провести реанимацию, но без результатов - Сергей Доренко скончался.
Напомним, Сергей Доренко дал большое интервью Юрию Дудю.