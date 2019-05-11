Китайский кот умилил Сеть своей эмоциональностью
В Интернете завоевывает популярность Instagram-аккаунт c фотографиями и видео, на которых запечатлен кот по кличке Ай Фэй, живущий в китайской провинции Цзянсу.
Снимки животного публикует в соцсети его хозяйка Тан Чанг, и за ее страничкой следят уже почти 33,5 тысячи подписчиков. Дело в том, что кот девушки обладает невероятно богатой мимикой и выражает свои эмоции практически как человек.
По словам китаянки, имя животного переводится как "толстячок", а пользователи Сети уже присудили ему негласный "Оскар" за эмоциональность.