Сб, 11.05.2019
Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех. Поэтому лжет. И главное - власть обращается с нами так только и исключительно потому, что мы ей это позволяем. Сергей Доренко, журналист

Китайский кот умилил Сеть своей эмоциональностью
Посмотрите - улыбнитесь!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: instagram.com/tang9599

В Интернете завоевывает популярность Instagram-аккаунт c фотографиями и видео, на которых запечатлен кот по кличке Ай Фэй, живущий в китайской провинции Цзянсу.

Снимки животного публикует в соцсети его хозяйка Тан Чанг, и за ее страничкой следят уже почти 33,5 тысячи подписчиков. Дело в том, что кот девушки обладает невероятно богатой мимикой и выражает свои эмоции практически как человек.

По словам китаянки, имя животного переводится как "толстячок", а пользователи Сети уже присудили ему негласный "Оскар" за эмоциональность.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ