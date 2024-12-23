С 1 декабря по 6 января на Домской площади в самом центре Риги открыта рождественская ярмарка. Мы решили узнать, как же обстоят дела у наших южных соседей, сколько у них стоит глинтвейн, еда и сладости. Смотрите фоторепортаж Rus.Postimees.
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ФОТО ⟩ Рождественская ярмарка в Риге глазами эстонцев: как нас оценивают соседи?
Одним из первых, что бросается в глаза - оформление рынка. На входе гостей встречает огромная арка с модным ярко-красным бантом. Елка, которая стоит по центру рынка немного уступает дереву на нашей Ратушной площади.