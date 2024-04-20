Поехали за елкой и испарились. Таинственное исчезновение семьи Мартин

Во второй половине дня 7 декабря 1958 года пять членов семьи Мартин - Кен (54), его жена Барбара (48), дочери Вирджиния (13), Барбара (14), которую называли Барби, и Сьюзен (11) - сели в универсал Ford, чтобы отправиться в живописное ущелье реки Колумбия и собрать зелень для украшения своего дома в Портленде. Рождество было не за горами. Они планировали вскоре вернуться, в раковине дома осталась грязная посуда, а в стиральной машине - грязное белье. Однако этого не случилось. В какой-то момент тем зимним днем они бесследно исчезли и до сих пор не найдены.