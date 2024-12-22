В лондонском аэропорту Хитроу отменено около 100 рейсов

Метеорологическая служба утром в субботу, 21 декабря, объявила желтое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 120 километров в час (33 метра в секунду).

В воскресенье, 22 декабря, предупреждения осталось в силе для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, тогда как в Англии предупреждение распространяется на северо-восток, северо-запад, юго-запад и западный Мидленд, а также Йоркшир, Дербишир и Хэмпшир.

Представитель аэропорта Хитроу заявил, что было отменено лишь небольшое количество рейсов и что на планы поездок большинства пассажиров это не повлияет. Он призвал пассажиров узнавать самую свежую информацию об их рейсе.

Из-за плохой погоды было ограничено движение паромов на нескольких маршрутах в Великобритании, а также введено ограничение скорости на поездах между Глазго и Обаном.

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