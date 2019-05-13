Пн, 13.05.2019
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В американском болоте нашли дерево возрастом 2624 года

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Дерево почтенного возраста находится в болоте штата Северная Каролина, однако из-за климатических изменений оно скоро может погибнуть.

Как говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Research Communications, во время исследования годичных колец деревьев в болотах Северной Каролины было найдено дерево болотный кипарис (Taxodium distichum) возрастом 2624 года. Это одно из старейших живых деревьев в мире.

Чтобы лучше представить возраст дерева, задумайтесь, что оно старше христианства, Римской империи и английского языка.

ФОТО: D W Stahle

Примечательно, что ранее в исследованиях ученые идентифицировали деревья возрастом 1000 и 1650 лет.

В новом исследовании говорится, что болотные кипарисы могут жить значительно дольше, чем считалось ранее. 

"Принимая во внимание, что мы исследовали только 110 живых кипарисов в этом болоте, очень возможно, что здесь есть еще несколько деревьев старше 2000 лет", - говорится в исследовании.

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