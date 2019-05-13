Принц Гарри и Меган Маркл ограничены в родительских правах над своим ребенком

Напомним, 6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями - на свет появился их первенец. Через два дня супруги представили наследника общественности и обнародовали его имя - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Пока в Сети обсуждают новое фото малыша, опубликованное накануне в Instagram-аккаунте королевской четы и приуроченное ко Дню матери, журналисты британского издания Express решили напомнить об одном интересном факте. Знали ли вы, что Меган и Гарри ограниченны в правах над собственным ребенком? Это предусмотрено особым законом!

Так называемое "Великое мнение о прерогативе в отношении королевской семьи" было принято более трех веков назад, и оно гласит, что право полной опеки над детьми престолонаследников имеет лишь монарх.

В данном случае - Ее Величество Елизавета II. Именно она контролирует их образование, воспитание и браки.

Впрочем, как отмечает издание, это скорее формальность, которой придерживаются из уважения к традициям.

"Сомневаюсь, что королева вмешивается в воспитание малышей. Полагаю, она позволяет своим потомкам самостоятельно заниматься детьми",