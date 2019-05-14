Первый полуфинал "Евровидения" уже сегодня. Поддержим соседей!

Трансляция конкурса начнется на LTV1 в 22.00.

Сегодня будут соревноваться участники из 17 стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Грузия, Австрия, Ирландия, Эстония, Португалия, Греция и Сан-Марино.

Эстонию на конкурсе представит исполнитель Виктор Крон с песней Storm, а от Беларуси выступит подопечная композитора Виктора Дробыша - Зена. Она исполнит композицию Like It.

Видео: Виктор Крон - Storm

Зена - Like It

Латвия выступит во втором полуфинале 16 мая с песней That Night.

Коллектив Carousel сразится с участниками из Армении, Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана.

Галерея: группа Carousel на первой репетиции конкурса "Евровидение"

Напомним, большой финал состоится 18 мая.

На "Евровидении-2018" победу одержала израильская певица Нетта Барзилай, в этом году страну-победительницу представит 27-летняя Коби Марими.

Израиль побеждал на конкурсе четыре раза, но два раза отказался от проведения конкурса из-за финансовых трудностей.