Первый полуфинал "Евровидения" уже сегодня. Поддержим соседей!

Во вторник, 14 мая в израильском городе Тель-Авив состоится первый полуфинал 64-го международного музыкального конкурса "Евровидение".
Трансляция конкурса начнется на LTV1 в 22.00.
Сегодня будут соревноваться участники из 17 стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Грузия, Австрия, Ирландия, Эстония, Португалия, Греция и Сан-Марино.
Эстонию на конкурсе представит исполнитель Виктор Крон с песней Storm, а от Беларуси выступит подопечная композитора Виктора Дробыша - Зена. Она исполнит композицию Like It.
Видео: Виктор Крон - Storm
Зена - Like It
Латвия выступит во втором полуфинале 16 мая с песней That Night.
Коллектив Carousel сразится с участниками из Армении, Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана.
Галерея: группа Carousel на первой репетиции конкурса "Евровидение"
Напомним, большой финал состоится 18 мая.
На "Евровидении-2018" победу одержала израильская певица Нетта Барзилай, в этом году страну-победительницу представит 27-летняя Коби Марими.
Израиль побеждал на конкурсе четыре раза, но два раза отказался от проведения конкурса из-за финансовых трудностей.
Галерея: Звезды на открытии конкурса "Евровидение"