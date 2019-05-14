Вт, 14.05.2019
В трущобах Найроби при родах умирает каждая 30-я женщина, не достигнув пятилетнего возраста, умирает каждый восьмой ребёнок, а семь из десяти женщин за свою жизнь переживают кончину как минимум одного отпрыска. Русский TVNET

Первый полуфинал "Евровидения" уже сегодня. Поддержим соседей!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Звезды собрались на открытие конкурса "Евровидение"

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

Во вторник, 14 мая в израильском городе Тель-Авив состоится первый полуфинал 64-го международного музыкального конкурса "Евровидение"

Трансляция конкурса начнется на LTV1 в 22.00. 

Сегодня будут соревноваться участники из 17 стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Грузия, Австрия, Ирландия, Эстония, Португалия, Греция и Сан-Марино. 

Эстонию на конкурсе представит исполнитель Виктор Крон с песней Storm, а от Беларуси выступит подопечная композитора Виктора Дробыша - Зена. Она исполнит композицию Like It.

Видео: Виктор Крон - Storm

Зена - Like It

Латвия выступит во втором полуфинале 16 мая с песней That Night.

Коллектив Carousel сразится с участниками из Армении, Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана.  

Галерея: группа Carousel на первой репетиции конкурса "Евровидение"

Напомним, большой финал состоится 18 мая.

На "Евровидении-2018" победу одержала израильская певица Нетта Барзилай, в этом году страну-победительницу представит 27-летняя Коби Марими. 

Израиль побеждал на конкурсе четыре раза, но два раза отказался от проведения конкурса из-за финансовых трудностей. 

Галерея: Звезды на открытии конкурса "Евровидение"

Читать также

Актуально

НАВЕРХ