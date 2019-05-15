Смотрите! Александр Васильев открыл в Риге выставку "Блеск 80-х"

Хотя мода 80-х развивалась в нескольких направлениях, ее часто называют последней стилистически целостной модной концепцией. Стиль 80-х характерен запоминающимся силуэтом перевернутой трапеции с акцентом на широкие плечи. Чтобы визуально уравновесить ширину плеч, в моду вошли объемные прически и большие украшения. Это десятилетие More is more, или "много не бывает".

В это время формируется и новый образ женщины - это женщина-руководительница, женщина-победительница. Днем она бизнес-леди, вечером - обольстительная и опасная хищница в сверкающих одеждах.

В офисах 80-х царил стиль power dressing: широкие плечи, короткая, зауженная юбка, туфли на высоком каблуке, объемная прическа, вызывающий макияж и бижутерия преувеличенных размеров. В противоположность офисному костюму нарядная вечерняя одежда отвечала стилистике диско: длинные облегающие наряды из ярких, блестящих тканей.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Выставка "Блеск 80-х" в Музее моды

Посетители музея смогут увидеть новое приобретение Музея моды – два жакета из гардероба французской актрисы Катрин Денев работы Ива Сен-Лорана. Эти наряды были куплены музеем в начале этого года на аукционе Christie’s. Катрин Денев и Ив Сен-Лоран познакомились в 1965 году, когда Денев было всего 22 года и ей предстояла встреча с королевой Англии. Молодая актриса решила, что по такому случаю закажет платье у Ива Сен-Лорана. Позже модельер создал наряды Денев для фильма Луиса Бунюэля "Дневная красавица" (1967), ставшие иконой стиля. Дружба знаменитого кутюрье и актрисы продолжалась долгие годы.

Также на выставке будут представлены наряды 80-х из сценического гардероба Аллы Пугачевой, который она недавно подарила Фонду Александра Васильева. Один из них - из клипа к песне "Балет" 1986 года.

"Мы гордимся, что этот наряд звезды впервые демонстрируется на нашей выставке!" - отметили организаторы.

ФОТО: Марис Морканс

Алла Пугачева в 80-е годы была на пике славы. В ночь с 31 декабря 1980 года на 1 января 1981 года в новогодней телепередаче "Голубой огонек" в ее исполнении прозвучала песня "Маэстро" на музыку Раймонда Паулса и на стихи Ильи Резника. Эта песня положила начало знаменитому творческому тандему Паулс - Резник - Пугачева, который создал такие известные песни, как "Старинные часы", "Возвращение", "Без меня", "Делу время". Самый известный хит Пугачевой - конечно же, "Миллион алых роз" Раймонда Паулса.

Еще одна выдающаяся группа экспонатов - наряды enfant terible французской моды Жана Поля Готье из его коллекции "Русские конструктивисты" осени-зимы 1986 года, ставшей потом одной из самых известных коллекций дизайнера.

В 1985 году руководителем СССР стал Михаил Горбачев, который начал перемены в огромной стране с перестройки и гласности.