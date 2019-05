Смотрите! Александр Васильев открыл в Риге выставку "Блеск 80-х"

Хотя мода 80-х развивалась в нескольких направлениях, ее часто называют последней стилистически целостной модной концепцией. Стиль 80-х характерен запоминающимся силуэтом перевернутой трапеции с акцентом на широкие плечи. Чтобы визуально уравновесить ширину плеч, в моду вошли объемные прически и большие украшения. Это десятилетие More is more, или "много не бывает".