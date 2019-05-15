Смотрите! Александр Васильев открыл в Риге выставку "Блеск 80-х"
С 15 мая посетители Музея моды (ул. Грециниеку, 24) могут увидеть новую выставку "Блеск 80-х", которая создана в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева и посвящена яркой, изумительной моде 80-х годов. Среди множества прекрасных нарядов французских, итальянских, американских и японских дизайнеров на ней представлены и несколько особенно ценных экспонатов. Открытие выставки состоялось накануне в присутствии VIP-гостей и, конечно, самого Маэстро Васильева!
Хотя мода 80-х развивалась в нескольких направлениях, ее часто называют последней стилистически целостной модной концепцией. Стиль 80-х характерен запоминающимся силуэтом перевернутой трапеции с акцентом на широкие плечи. Чтобы визуально уравновесить ширину плеч, в моду вошли объемные прически и большие украшения. Это десятилетие More is more, или "много не бывает".
В это время формируется и новый образ женщины - это женщина-руководительница, женщина-победительница. Днем она бизнес-леди, вечером - обольстительная и опасная хищница в сверкающих одеждах.
В офисах 80-х царил стиль power dressing: широкие плечи, короткая, зауженная юбка, туфли на высоком каблуке, объемная прическа, вызывающий макияж и бижутерия преувеличенных размеров. В противоположность офисному костюму нарядная вечерняя одежда отвечала стилистике диско: длинные облегающие наряды из ярких, блестящих тканей.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Выставка "Блеск 80-х" в Музее моды
Посетители музея смогут увидеть новое приобретение Музея моды – два жакета из гардероба французской актрисы Катрин Денев работы Ива Сен-Лорана. Эти наряды были куплены музеем в начале этого года на аукционе Christie’s. Катрин Денев и Ив Сен-Лоран познакомились в 1965 году, когда Денев было всего 22 года и ей предстояла встреча с королевой Англии. Молодая актриса решила, что по такому случаю закажет платье у Ива Сен-Лорана. Позже модельер создал наряды Денев для фильма Луиса Бунюэля "Дневная красавица" (1967), ставшие иконой стиля. Дружба знаменитого кутюрье и актрисы продолжалась долгие годы.
Также на выставке будут представлены наряды 80-х из сценического гардероба Аллы Пугачевой, который она недавно подарила Фонду Александра Васильева. Один из них - из клипа к песне "Балет" 1986 года.
"Мы гордимся, что этот наряд звезды впервые демонстрируется на нашей выставке!" - отметили организаторы.
Алла Пугачева в 80-е годы была на пике славы. В ночь с 31 декабря 1980 года на 1 января 1981 года в новогодней телепередаче "Голубой огонек" в ее исполнении прозвучала песня "Маэстро" на музыку Раймонда Паулса и на стихи Ильи Резника. Эта песня положила начало знаменитому творческому тандему Паулс - Резник - Пугачева, который создал такие известные песни, как "Старинные часы", "Возвращение", "Без меня", "Делу время". Самый известный хит Пугачевой - конечно же, "Миллион алых роз" Раймонда Паулса.
Еще одна выдающаяся группа экспонатов - наряды enfant terible французской моды Жана Поля Готье из его коллекции "Русские конструктивисты" осени-зимы 1986 года, ставшей потом одной из самых известных коллекций дизайнера.
В 1985 году руководителем СССР стал Михаил Горбачев, который начал перемены в огромной стране с перестройки и гласности.
Коллекция Готье стала отражением интереса к переменам не только в одной стране, но и во всем мире. За вдохновением он обратился к короткому, но яркому периоду в истории искусства России начала XX века, когда художники и дизайнеры - Александр Родченко и Густавс Клуцис, Варвара Степанова и Любовь Попова - экспериментировали с новыми формами дизайна.
В костюмах и в оформлении коллекции Готье использовал мотивы графического дизайна конструктивистов.
На выставке "Блеск 80-х" также представлены работы других выдающихся французских, итальянских, американских и японских дизайнеров (Thierry Mugler, Givenchy, Comme des Garçons, Versace, Issey Miyake, Azzedine Alaïa), а также примеры дерзкой и экстравагантной уличной моды.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Открытие выставки "Блеск 80-х" в Музее моды
Один из отделов экспозиции связан с тремя годовщинами, которые отмечаются в этом году. 30 лет тому назад, в 1989 году, демонтаж Берлинской стены ознаменовал огромные изменения в мировой политике, закончившиеся образованием независимых государств. С Латвией связаны другие годовщины:
в этом году исполняется 70 лет с начала работы Рижского дома моделей. И 70 лет тому назад вышел первый номер легендарного журнала "Ригас модес", который с благодарностью вспоминает целое поколение.
В 80-е годы Европу еще разделял "железный занавес", который определял жизни миллионов людей в Восточной Европе, в том числе и здесь, в Латвии. Отсутствие информации и дефицит товаров, конечно, во многом тормозили развитие моды стран советского блока. Свободного рынка не существовало, но новый дизайн разрабатывался домом моделей и служил образцом для модниц, которые шили и вязали сами, сохраняя изумительные навыки рукоделия.
Выставка "Блеск 80-х" в Музее моды будет работать шесть месяцев, до конца октября 2019 года. На ней представлены не только одежда и аксессуары, но также видео- и аудиоматериалы, фотографии, плакаты, журналы. В рамках выставки пройдут лекции, позволяющие узнать больше о моде и стиле 80-х. Сохранится и традиция Музея моды - посетители смогут примерить наряды, соответствующие стилистике выставки, и заполнить тест, разработанный специально для экспозиции.
Напомним, Музей моды был открыт осенью 2016 года в Риге, на улице Грециниеку, 24. Этот частный музей создан архитектором Натальей Музычкиной в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева.
На тематических выставках и в интерактивной экспозиции музея можно увидеть наряды и аксессуары, а также проникнуться атмосферой времени и узнать больше о культуре ушедших веков.
Выставка "Блеск 80-х" является уже шестой экспозицией музея: там уже проходили выставки "Элегантность 30-х годов", "Тайны Востока. Западная мода и Китай", "Диор", "Золотые двадцатые" и "1918. Роскошь свободы".
Адрес музея: Рига, улица Грециниеку 24
Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00 (с 15 мая по 30 сентября - с 11.00 до 19.00)
Стоимость билетов: 7 EUR; для групп - 6 EUR за 1 билет; школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам - 5 EUR; в первый вторник каждого месяца скидки для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов - 3 EUR за билет.