Прозвучало, сколько будет стоить поездка Таллинн - Рига по Rail Baltica

По ее словам, скорые поезда из Таллинна будут ходить четыре раза в день.

"Предполагаемый график движения поездов и стоимость билетов позволит предложить серьезную альтернативу полетам на самолете, особенно если пассажир планирует приехать именно в центр Риги и дальше ехать не собирается", - отметила Силлаве.

В течение первых десяти лет работы новой трассы количество рейсов на линии Таллинн-Рига предполагается довести до шести в день.

Далее планируется организовать рейсы поездов из Таллинна и Пярну в Ригу, а также в Литву и Польшу с регулярностью каждые два часа.

Первоначальный план эксплуатации трассы Rail Baltica предусматривает, что скорые поезда международного сообщения будут перемещаться по железной дороге со скоростью до 249 км/ч, а поезда местных линий смогут разгоняться до 200 км/ч.

В планах также ввести по меньшей мере один ежедневный ночной пассажирский поезд с грузовыми платформами для легковых автомобилей в направлении Варшавы и Берлина.