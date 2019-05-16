Прозвучало, сколько будет стоить поездка Таллинн - Рига по Rail Baltica

Поездка на скором поезде по трассе Rail Baltica от Таллинна до центра Риги продолжится 1 час 42 минуты, а предполагаемая стоимость билета на поезд на этом маршруте составит 38 евро. Об этом сообщила руководитель предприятия Rail Baltic Estonia Рийя Силлаве.
По ее словам, скорые поезда из Таллинна будут ходить четыре раза в день.
"Предполагаемый график движения поездов и стоимость билетов позволит предложить серьезную альтернативу полетам на самолете, особенно если пассажир планирует приехать именно в центр Риги и дальше ехать не собирается", - отметила Силлаве.
В течение первых десяти лет работы новой трассы количество рейсов на линии Таллинн-Рига предполагается довести до шести в день.
Далее планируется организовать рейсы поездов из Таллинна и Пярну в Ригу, а также в Литву и Польшу с регулярностью каждые два часа.
Первоначальный план эксплуатации трассы Rail Baltica предусматривает, что скорые поезда международного сообщения будут перемещаться по железной дороге со скоростью до 249 км/ч, а поезда местных линий смогут разгоняться до 200 км/ч.
В планах также ввести по меньшей мере один ежедневный ночной пассажирский поезд с грузовыми платформами для легковых автомобилей в направлении Варшавы и Берлина.
Проект Rail Balticа предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, грузовые - до 120 км/ч.