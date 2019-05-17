Фото: Серябкина устроила пикантную фотосессию в купальнике

Российская популярная певица Ольга Серябкина вновь решилась на откровенную фотосессию. Несколькими снимками она поделилась на своей Instagram-странице.
На этот раз бывшая солистка группы Serebro опубликовала несколько "горячих" фото, которые были сняты на побережье.
Серябкина кокетливо спросила у подписчиков, который из снимков им больше нравится.
Все фотографии отличались только позами, но и они были невероятно чувственными.
Примечательно, что Ольга может эротично выглядеть даже в закрытом купальнике.
Публикация собрала свыше 256 тысяч лайков.
Поклонники звезды в очередной раз были покорены ее роскошными формами. Но нашлись и такие, которые считают, что Серябкина слишком часто публикует подобные фото, а ведь ей есть, что еще показать.