Пт, 17.05.2019
У защиты и полузащиты совсем другие задачи на поле, чем у нападения. Мы больше всех из команды проводим время с мячом и цена ошибки гораздо выше. Владислав Габов, защитник команды Riga FC

Фото: Серябкина устроила пикантную фотосессию в купальнике

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Ольга Серябкина

ФОТО: instagram.com/serebro_official

Российская популярная певица Ольга Серябкина вновь решилась на откровенную фотосессию. Несколькими снимками она поделилась на своей Instagram-странице. 

На этот раз бывшая солистка группы Serebro опубликовала несколько "горячих" фото, которые были сняты на побережье.

Серябкина кокетливо спросила у подписчиков, который из снимков им больше нравится.

Все фотографии отличались только позами, но и они были невероятно чувственными.

Примечательно, что Ольга может эротично выглядеть даже в закрытом купальнике. 

Публикация собрала свыше 256 тысяч лайков. 

Поклонники звезды в очередной раз были покорены ее роскошными формами. Но нашлись и такие, которые считают, что Серябкина слишком часто публикует подобные фото, а ведь ей есть, что еще показать. 

Ранее Серябкина получила повреждение на съемках.

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