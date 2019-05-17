Фото: Серябкина устроила пикантную фотосессию в купальнике

На этот раз бывшая солистка группы Serebro опубликовала несколько "горячих" фото, которые были сняты на побережье.

Все фотографии отличались только позами, но и они были невероятно чувственными.

Поклонники звезды в очередной раз были покорены ее роскошными формами. Но нашлись и такие, которые считают, что Серябкина слишком часто публикует подобные фото, а ведь ей есть, что еще показать.