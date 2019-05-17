Звезды высказались о решении аннулировать итоги шоу "Голос. Дети"

Напомним, проверка итогов была начата после победы 11-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Многим зрителям результаты голосования в финале показались многим "аномальными". По этому поводу начался настоящий скандал, а многие представители шоу-бизнеса высказались о произошедшем. Первым каналом была начала проверка голосования.



Одним из первых ситуацию прокомментировал продюсер Макс Фадеев.

"Их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре", – отметил он журналистам РБК.

Не смогла остаться равнодушной и певица Глюкоза.

"Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона "Голос. Дети". Я наблюдала за сложившейся ситуацией и реакцией людей. И очень хочется, чтобы эта история правильно нас всех настроила", - написала звезда.

Она подчеркнула, что мы не может отвечать за действие своих родных и близких. Глюкоза также не сомневается в таланте Микеллы и конечно стоит разобраться со всем, что произошло - "чрезмерная любовь, влияние, амбиции; медийный ли ресурс мамы"?

"Это большой урок всем нам, родителям, в первую очередь", - считает певица.

Исполнительница полагает, что дети стали лишь пешками для игр взрослых.

"Моя личная просьба к моим подписчикам поддержать и девочку, и всю семью в этом не простом для них времени, проявить сочувствие и найти слова поддержки! Чтобы не дай Бог не сломать дух девочки, которая только начинает этот путь", - подытожила она.

Невероятно трогательное обращение на своей Instagram-странице сделала певица Рита Дакота. Она не смогла пройти мимо, так как сама "жертва шоу талантов" и мама девочки.

"Можно сколько угодно кричать о справедливости, устраивать танцы на костях, так горячо и страстно ненавидеть, злорадствовать и ликовать тому, как "справедливость восторжествовала", но при любом раскладе в этой всей гниющей ситуации не может быть уже никакой справедливости, ибо справедливость, при которой страдает маленький человек, ненавидимый огромной страной - довольно сраная справедливость", - написала певица.

Дакоте тяжело слушать то, что сейчас несется со всех СМИ.

"При всём уважении к каналу, я уверена, что эта ситуация дико тёмная, и канал поступил так, как поступил, лишь потому что сейчас наступило такое безоговорочное влияние интернетовской свободы слова в Сети, при котором уже мало кого можно заставить верить в то, чем нас пичкает телевидение", - считает она.

Звезда уверена, что пришло время "нас не на*бать", в отличие от того времени, когда она участвовала в "Фабрике Звёзд".

Она также надеется, что Микелла сможет пережить все это и идти дальше с поднятой головой, а Рита ей напишет самую лучшую песню.