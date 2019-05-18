Сб, 18.05.2019
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В аэропорту "Рига" за несколько тысяч евро установят аппараты с водой

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Стакан с водой. Иллюстративное фото.

ФОТО: pixabay.com

В залах прибытия пассажиров в аэропорту "Рига" будут установлены два аппарата с бесплатной водой, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Карните.

Аппараты будут расположены в обоих залах прибытия пассажиров - в зале для получения багажа пассажиров, летящих из стран Шенгенской зоны, и в зале перед пограничным контролем для пассажиров из стран, не входящих в Шенгегскую зону.

Затраты на установку аппаратов составляют около 4000 евро. Точная сумма и сроки установки будут известны после того, как завершится конкурс.

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