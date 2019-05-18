В аэропорту "Рига" за несколько тысяч евро установят аппараты с водой

В залах прибытия пассажиров в аэропорту "Рига" будут установлены два аппарата с бесплатной водой, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Карните.
Аппараты будут расположены в обоих залах прибытия пассажиров - в зале для получения багажа пассажиров, летящих из стран Шенгенской зоны, и в зале перед пограничным контролем для пассажиров из стран, не входящих в Шенгегскую зону.
Затраты на установку аппаратов составляют около 4000 евро. Точная сумма и сроки установки будут известны после того, как завершится конкурс.