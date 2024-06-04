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Люди в восторге от полей красного клевера в Талси: хозяйка обратилась с просьбой

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красный клевер в Талси
красный клевер в Талси Фото: Judīte Vunderliha/ Facebook

С каждым днем растет желание жителей Латвии сделать снимки на фоне цветущего поля. Но не все это делают аккуратно. Хозяйка полей красного клевера Юдите Вундерлиха из Талси опубликовала в соцсетях снимки и обратилась к фотоохотникам с просьбой!

"Выращенный нами ребенок - красный итальянский пчелиный клевер Incarnat KARDINAL. Сегодня я получила сообщение из Вентспилса, что мы взорвали Северное Курземе своей красотой и скоро интернет взорвется фотографиями нашего поля из клевера", - написала под яркими фото в соцсетях Юдите Вундерлиха. 

Однако хозяйка обратилась ко всем желающим сделать яркие снимки:

"Есть одно большое но..... Есть сотни людей, желающих сфотографироваться... Радуйтесь красоте, наслаждайтесь, делайте селфи и семейные фотографии. Но с большой просьбой обращаюсь ко всем фотоохотникам (вас много-много): не бродите, не мните и не топчите клеверные поля.

Мы не сможем их убрать. А если мы не соберем урожай, то в следующем году не будет семян для засеивания новых полей и у вас не будет возможности насладиться красотой в 240 часов и сделать сказочные фотографии".

"Пожалуйста, уважайте друг друга и труд других. На данный момент поля вытоптаны.

На поле не выходим, фотографируемся или со стороны дороги, или со стороны троп, или заходим вглубь до 1 м, но не дальше.

Пусть у вас будет красивая фотография и радость на сердце!" - попросила Юдите. 

О том, где в Латвии можно сделать яркие фотографии, RUS TVNET писал здесь

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