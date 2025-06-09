Свежие овощи - на 10% дешевле. Инфляция в Латвии снизилась до 3,6%

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены по сравнению с предыдущим годом выросли на 7,5%.

Наиболее значительное влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за год оказали цены на кофе (+34,7%). Также подорожали мясо птицы (+18,5%), шоколад (+33,2%), свежие фрукты (+11%), сливочное масло (+25,8%) и яйца (+17,7%). Выросли цены на сыр и творог (+6,4%), молочные продукты (+8,5%), сушеное, соленое и копченое мясо (+4%), кондитерские изделия (+5%), хлеб (+2,8%), молоко (+5,3%), растительное масло (+13,4%) и говядину (+20,2%).

С другой стороны, подешевели свежие овощи (-3,1%), сахар (-20,5%), свежая и охлажденная рыба (-9,1%), а также мука и другие продукты помола зерна (-3,2%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 7,3%. Табачные изделия в среднем подорожали на 12,2 %, алкогольные напитки - на 4,7%.

Средний уровень цен товаров и услуг, связанных с жильем, за год вырос на 3,2%.

Наиболее значительно за год подорожало электричество (+9,7%). Дороже стали услуги по управлению домами (+7,6%), природный газ (+10,9%), услуги по содержанию и ремонту (+10,1%), вывоз мусора (+8,9%), аренда (+5,2%), водоснабжение (+6,1%) и услуги канализации (+5,3%). Дешевле стало отопление (-6,8%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 3,7%. Дороже стали услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги, услуги лабораторий и радиологических центров.