Что должно быть в тарелке маленького ребенка

Рекомендуется не увлекаться солью, однако можно добавить к пище маленькую щепотку, чтобы выделить естественный вкус продуктов.

Обед также является великолепным способом, как "заманить" в ребенка ценные продукты, которые ему не нравятся. Многие малыши охотно едят супы-пюре и овощные рагу, куда можно "запрятать" все, что нужно; также можно приготовить богатые питательными веществами соусы.

Если ребенок не хочет есть мясо, можно приготовить суп-пюре на базе мясного бульона, обеспечив таким образом организм необходимыми веществами.

В обеденной тарелке должно быть примерно 50% овощей, 25% зерновых и 25% белков. Например, малышу можно предложить цельнозерновые макароны или смесь цельных и пшеничных макарон с овощами, добавив мясо, рыбу, бобовые или молочные продукты, например, творог. Если малыш зациклился на одном продукте, следует не переживать, а радоваться тому, что он вообще ест, и попробовать готовить его любимый продукт разными способами.

Питательные вещества во всех овощах примерно одинаковы, поэтому нет смысла тревожиться, если вы и ваш ребенок любите разные овощи. Главное, чтобы пища была разноцветной и визуально привлекательной, потому что дети "едят глазами".

Полдник

Послеобеденное время - момент для полезных лакомств: сухофруктов, изюма, абрикосов, свежих фруктов, йогурта с мюсли, орехов, овощей, сыра, галет, орехового масла. Если у родителей нет времени, то можно приготовить вкусные лепешки из остатков обеда. Многие боятся, что ребенок может подавиться орехами - тогда хорошей альтернативой будут батончики из сухофруктов с орехами.

Конечно, малыши хотят и сладостей, так что полностью запрещать их не надо. Но, безусловно, сладости не должны находиться в одном ряду с основными продуктами.

Ужин

Необходимо следить за тем, сколько времени проходит от ужина до сна. Если ребенок ест прямо перед сном, ужин должен быть легким.

Малышу можно не готовить отдельно, однако пища непременно должна быть подходящей именно для него. Например, если родителям нравится острое, это как раз тот случай, когда можно приготовить всем одно и то же, но острые приправы добавить только в самом конце, предварительно отделив порцию ребенка.

После ужина?

Нередко малыши после ужина хотят еще что-нибудь поесть. Если в течение дня ребенок не получал слишком много молочных продуктов, то можно предложить йогурт, стакан молока или кефира. Также подойдет какой-нибудь сухарик или овощи.

Питание вне дома

В путешествие рекомендуется брать с собой полезные закуски, однако путешествие - тот случай, когда можно немного забыть о привычном распорядке дня и "согрешить" каким-нибудь лакомством.

Во время путешествия хочется получить новые впечатления, и если в будни ребенок питается полноценной и полезной пищей, то один день с лакомствами ничего плохого не принесет.