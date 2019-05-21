Что должно быть в тарелке маленького ребенка
Все вместе за столом - это один из самых лучших моментов во многих семьях, особенно когда к общему застолью уже могут присоединиться и самые маленькие. Но родители нередко забывают, что когда ребенку исполняется год, он не становится внезапно взрослым. И даже если малыш сам умеет сидеть и справляться с ложкой, это вовсе не значит, что он может есть то же, что и остальные члены семьи. Организм маленького ребенка имеет свои особенности, и до трехлетнего возраста его нужно переводить на пищу для взрослых постепенно.
Что должно быть в тарелке маленького ребенка? Это тема беседы на еженедельном вебинаре "Маленький не взрослый" в социальной сети Instagram, которую ведут Лаура Гревиня и Катрина Маме.
Все дети разные. Один хочет есть кашу вечером, хотя ее рекомендуют для утреннего приема пищи, потому что содержащиеся в ней углеводы дают энергию. Другой неделями может питаться одним продуктом. Кто-то сегодня ест брокколи, а завтра даже не посмотрит на нее. Еще кто-то отказывается есть мясо, и тогда надо придумать, как обеспечить достаточное количество белка.
Родители должны подходить к питанию малыша творчески и преодолевать соблазн быстро заполнить пустоту каким-нибудь неполезным лакомством.
К тому же дети в возрасте от года до трех лет должны питаться регулярно. Еды может не быть много, но приемы пищи должны быть достаточно частыми - четыре, пять или даже шесть раз в день.
Лаура и Катрина признают: это условие может быть для родителей достаточно сложным. Чтобы не приходилось стоять у плиты целыми днями, они советуют держать под рукой полезные закуски и делятся советами, что положить в тарелку малыша при каждом приеме пищи.
Что необходимо всем малышам
Чтобы ребенок питался полноценно, ему в течение дня необходимо получать как зерновые и белки, так и овощи и фрукты. Выбирая зерновые продукты, следует помнить, что в цельнозерновых продуктах больше витаминов группы В.
Белками обеспечат мясо, рыба, бобовые, яйца и молочные продукты. Также важны жирные кислоты, которые можно получить из добавленного в пищу растительного масла.
Однако большую часть - примерно половину содержимого тарелки - должны составлять овощи и фрукты. Не следует забывать и про воду. Иногда малышу может показаться, что он проголодался, а на самом деле пришло время просто попить.
Завтрак
Утро - самое подходящее время для углеводов: каши с медом, блинчиков из цельнозерновой муки, цельнозернового хлеба.
Если не используете молочные продукты, вкусные каши можно сварить на воде или растительном молоке. Великолепно подойдут овощи, омлет или другое блюдо из яиц.
Второй завтрак
Этот перекус между завтраком и обедом нужен, если дети просыпаются очень рано. При втором завтраке обед можно подать немного позже, потому что малыш должен успеть проголодаться. На второй завтрак ребенку можно предложить грушу, банан или другой фрукт, сырные палочки, смузи, цельнозерновой хлеб с сыром или овощами.
Обед
Это очень важный прием пищи, особенно летом, когда дети играются на открытом воздухе и нередко засыпают еще до ужина. Если ребенок не хочет ужинать, не нужно его заставлять, но именно поэтому обед должен быть питательным.
Для обеда подойдут овощи, приготовленные на пару - морковь, сладкий картофель, свекла, кабачки, сезонные овощи, а также мясо, рыба или бобовые как источники белков.
Рекомендуется не увлекаться солью, однако можно добавить к пище маленькую щепотку, чтобы выделить естественный вкус продуктов.
Обед также является великолепным способом, как "заманить" в ребенка ценные продукты, которые ему не нравятся. Многие малыши охотно едят супы-пюре и овощные рагу, куда можно "запрятать" все, что нужно; также можно приготовить богатые питательными веществами соусы.
Если ребенок не хочет есть мясо, можно приготовить суп-пюре на базе мясного бульона, обеспечив таким образом организм необходимыми веществами.
В обеденной тарелке должно быть примерно 50% овощей, 25% зерновых и 25% белков. Например, малышу можно предложить цельнозерновые макароны или смесь цельных и пшеничных макарон с овощами, добавив мясо, рыбу, бобовые или молочные продукты, например, творог. Если малыш зациклился на одном продукте, следует не переживать, а радоваться тому, что он вообще ест, и попробовать готовить его любимый продукт разными способами.
Питательные вещества во всех овощах примерно одинаковы, поэтому нет смысла тревожиться, если вы и ваш ребенок любите разные овощи. Главное, чтобы пища была разноцветной и визуально привлекательной, потому что дети "едят глазами".
Полдник
Послеобеденное время - момент для полезных лакомств: сухофруктов, изюма, абрикосов, свежих фруктов, йогурта с мюсли, орехов, овощей, сыра, галет, орехового масла. Если у родителей нет времени, то можно приготовить вкусные лепешки из остатков обеда. Многие боятся, что ребенок может подавиться орехами - тогда хорошей альтернативой будут батончики из сухофруктов с орехами.
Конечно, малыши хотят и сладостей, так что полностью запрещать их не надо. Но, безусловно, сладости не должны находиться в одном ряду с основными продуктами.
Ужин
Необходимо следить за тем, сколько времени проходит от ужина до сна. Если ребенок ест прямо перед сном, ужин должен быть легким.
Малышу можно не готовить отдельно, однако пища непременно должна быть подходящей именно для него. Например, если родителям нравится острое, это как раз тот случай, когда можно приготовить всем одно и то же, но острые приправы добавить только в самом конце, предварительно отделив порцию ребенка.
После ужина?
Нередко малыши после ужина хотят еще что-нибудь поесть. Если в течение дня ребенок не получал слишком много молочных продуктов, то можно предложить йогурт, стакан молока или кефира. Также подойдет какой-нибудь сухарик или овощи.
Питание вне дома
В путешествие рекомендуется брать с собой полезные закуски, однако путешествие - тот случай, когда можно немного забыть о привычном распорядке дня и "согрешить" каким-нибудь лакомством.
Во время путешествия хочется получить новые впечатления, и если в будни ребенок питается полноценной и полезной пищей, то один день с лакомствами ничего плохого не принесет.
Чтобы способствовать родительским знаниям и напомнить о подходящем питании для малышей после годовалого возраста, Aptamil3 проводит образовательную кампанию для родителей «Маленький не взрослый». Во время кампании на сайте Aptaclub Instagram будет проведено 10 бесплатных вебинаров. Во время вебинаров вестница кампании Лаура Гревиня совместно с экспертами - педиатрами, специалистами по питанию, психологом и физиотерапевтом - в часовых разговорах обсудят такие темы, как питание малыша и иммунитет, обучение ребенка навыкам самостоятельной еды, вегетарианство и веганство, меню маленького ребенка и др. Также на занятиях поделятся опытом и другие мамочки, активные на сайте Instagram.