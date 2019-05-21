Победителем конкурса на закупку поездов объявлена компания Škoda

Предложенная Škoda цена за покупку 32 новых электропоездов и необходимого для них оборудования составляет 241,88 млн евро. В цену входят поставки запчастей в первые пяти лет и обучение персонала.

Как сообщалось, в конкурсе на право поставки в Латвию 32 новых электропоездов участвовали четыре претендента - испанская компания "Patentes Talgo S.L." ("Talgo"), польское дочернее предприятие швейцарской компании "Stadler", испанская "Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles" (CAF) и чешская Škoda Vagonka.

Первоначально победителем в конкурсе была признана "Talgo", предложившая цену 225,303 млн евро, но решение обжаловали Škoda Vagonka и CAF. Рассмотрев жалобы, БНЗ запретило PV заключать договор с "Talgo", и после пересмотра предложений претендентов PV решил покупать поезда у Škoda.

Предложенная "Talgo" цена была ниже, но затраты на содержание поездов в 35-летний период оказались выше, чем у чешской компании.