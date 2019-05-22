Умер парикмахер, который изобрел укладку феном
Во Франции на 89-м году жизни скончался известный парикмахер, глава косметической компании Ales Groupe Патрик Алес, который придумал укладку волос феном. Об этом сообщает BFM TV.
Патрик Алес (го настоящее имя - Хесус Гонсалес) родился в испанском городе Сантандер в 1930 году. Во время гражданской войны его семья бежала во Францию.
Алес начал карьеру в модной индустрии в качестве курьера в одном из престижных салонов красоты. Затем обучался парикмахерскому делу.
В 1964 году он придумал сушить влажные волосы феном, одновременно расчесывая и укладывая их, придавая тем самым форму и объем.
В 1965 году Алес смог открыть собственный салон неподалеку от Елисейских полей в центре Парижа. Позже он основал косметическую компанию Alès Groupe.
Как пишет газета Le Parisien, парикмахер работал со многими знаменитостями.
Его клиентками были прославленная французская актриса Катрин Денев и супруга президента США Джона Кеннеди - Жаклин Кеннеди.
Кроме того, Алес разрабатывал средства для ухода за волосами на основе растений.