Ср, 22.05.2019
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Умер парикмахер, который изобрел укладку феном
Его клиентками были Катрин Денев и Жаклин Кеннеди...

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Патрик Алес (2013 г.)

ФОТО: MARTIN BUREAU/AFP/Scanpix

Во Франции на 89-м году жизни скончался известный парикмахер, глава косметической компании Ales Groupe Патрик Алес, который придумал укладку волос феном. Об этом сообщает BFM TV.

Патрик Алес (го настоящее имя - Хесус Гонсалес) родился в испанском городе Сантандер в 1930 году. Во время гражданской войны его семья бежала во Францию.

Алес начал карьеру в модной индустрии в качестве курьера в одном из престижных салонов красоты. Затем обучался парикмахерскому делу.

В 1964 году он придумал сушить влажные волосы феном, одновременно расчесывая и укладывая их, придавая тем самым форму и объем.

В 1965 году Алес смог открыть собственный салон неподалеку от Елисейских полей в центре Парижа. Позже он основал косметическую компанию Alès Groupe.

Как пишет газета Le Parisien, парикмахер работал со многими знаменитостями.

Его клиентками были прославленная французская актриса Катрин Денев и супруга президента США Джона Кеннеди - Жаклин Кеннеди.

Кроме того, Алес разрабатывал средства для ухода за волосами на основе растений.

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