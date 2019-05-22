Умер парикмахер, который изобрел укладку феном

Патрик Алес (го настоящее имя - Хесус Гонсалес) родился в испанском городе Сантандер в 1930 году. Во время гражданской войны его семья бежала во Францию.

Алес начал карьеру в модной индустрии в качестве курьера в одном из престижных салонов красоты. Затем обучался парикмахерскому делу.

В 1964 году он придумал сушить влажные волосы феном, одновременно расчесывая и укладывая их, придавая тем самым форму и объем.

В 1965 году Алес смог открыть собственный салон неподалеку от Елисейских полей в центре Парижа. Позже он основал косметическую компанию Alès Groupe.

Как пишет газета Le Parisien, парикмахер работал со многими знаменитостями.

Его клиентками были прославленная французская актриса Катрин Денев и супруга президента США Джона Кеннеди - Жаклин Кеннеди.