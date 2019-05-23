Чт, 23.05.2019
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Валентин Юдашкин оценил стиль Владимира Путина
Правильный гардероб

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Владимир Путин и Валентин Юдашкин

ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA/Reuters/Scanpix

Прославленный российский модельер Валентин Юдашкин поделился своим мнением относительно стиля президента России Владимира Путина - как делового, так и во время отдыха. Короткое видеоинтервью с дизайнером опубликовал информационный портал Life.

Как пишет издание, Юдашкин назвал гардероб Путина "правильным" и отметил, что яркий галстук или другой бросающийся в глаза элемент одежды отвлекал бы внимание слушателей от выступлений главы государства.

Модельер признал, что российскому президенту очень идет темно-синий цвет, поскольку он подходит к глазам, а также одобрил выбор одежды Владимира Путина во время отдыха.

"Ему очень идет темно-синий цвет, он очень такой активный, под глаза. Редко можно увидеть в черном, но мы понимаем, когда одевается черный цвет. И мне очень нравится, как он верно одет на отдыхе... Может быть, кто-то есть, кто ему помогает, но это видно, и люди это запоминают", - сказал Валентин Абрамович.

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