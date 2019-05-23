Валентин Юдашкин оценил стиль Владимира Путина

"Ему очень идет темно-синий цвет, он очень такой активный, под глаза. Редко можно увидеть в черном, но мы понимаем, когда одевается черный цвет. И мне очень нравится, как он верно одет на отдыхе... Может быть, кто-то есть, кто ему помогает, но это видно, и люди это запоминают", - сказал Валентин Абрамович.