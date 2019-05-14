"Дальше стремиться некуда": Сергей Шнуров официально распускает "Ленинград"

В понедельник, 13 мая, российский музыкант Сергей Шнуров провел пресс-конференцию, на которой официально объявил о роспуске группировки "Ленинград". Шнуров рассказал журналистам о прощальном туре. Об этом пишет "Комсомольская правда".
"Группировка "Ленинград" добилась всего, чего могла, получила какие возможно премии. Дальше стремиться некуда. Эти туром мы ставим большую жирную точку.
Группа абсолютно русская, поэтому ни о каком мировом господстве речь не идет. А здесь мы для себя сделали все", - отметил музыкант.
Датой начала прощального тура он назвал 14 июня. В рамках последних гастролей Шнуров посетит с группой девять российских городов.
В марте 2019 года уже сообщалось о том, что стартует прощальный тур группы "Ленинград", но многие к этому не отнеслись серьезно.
Напомним, в Риге Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" выступят 17 мая в Арена Рига.