Американский пилот рассказал, что его преследовала целая армада НЛО

Всего изданию The Times об увиденных во время полетов на побережье на юго-востоке США НЛО (в 2014 и 2015 годах) рассказали шесть пилотов.

Двое из них своими рассказами об увиденном поделились в фильме "Unidentified: Inside America's UFO Investigation", премьера которого состоится 31 мая.

В одном из опубликованных в сериале видеоматерилов виден мелкий, белый объект и большое, темное пятно. Эти НЛО позднее назовут под "Летит быстро" и "Gimbal".

"У объектов не было выраженных крыльев, хвоста, они не выделяли видимых выхлопных газов. Однако выглядело, что они осознают наше присутствие, так как все время кружили вокруг нас", - рассказал в документальном фильме один из пилотов.

Как сказал пилот, когда радар показал необычные объекты впервые, их можно было интерпретировать как ложную тревогу, однако, когда это происходит снова и снова, приходится задумываться.

Пилот также открыл, что сталкивался с НЛО дважды за несколько дней. Оба раза их воспринял как радар, так и инфракрасная камера, однако он не успел снять их на камеру на шлеме.

Второй пилот в интервью рассказал, что его месяцами преследовал целый эскадрон НЛО, который потом пропал, чтобы снова появиться в 2015 году.